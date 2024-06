Si chiama MyPolicoroContest il concorso organizzato e voluto dal Comune di #Policoro per valorizzare gli scatti fotografici più belli della nostra città che sicuramente nei prossimi mesi sarà meta preferita di turisti e non, grazie alla proprie bellezze panoramiche.



Il contest, che prenderà il via dall'1 luglio e che ogni settimana prevedrà un vincitore, rappresenta un ulteriore segnale da parte dell’Amministrazione impegnata dal suo insediamento nel rendere protagonista la comunità di una collaborazione attiva e proficua che, come visto dalla manifestazione d’interesse per il nuovo logo turistico, ha accresciuto e alimentato il sentimento d’unione che fanno di Policoro la terza città, sempre più in crescita, di Basilicata.



Coloro che vorranno partecipare al contest fotografico, dovranno postare il proprio scatto su Instagram con il tag @cittadipolicoro e l’hashtag #mypolicoroContest, entro e non oltre il 15 settembre: le opere migliori saranno pubblicate sulla pagina Facebook nell’Album denominato “MyPolicoro 2024”. Tra queste foto, quella più apprezzata e valutata dai followers con un “mi piace”, vincerà il Contest ed avrà un Premio brandizzato della città.

#mypolicoro



Leggi il regolamento qui: https://www.policoro.basilicata.it/.../regolamento.../