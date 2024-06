Nella splendida cornice della Masseria “Casata del Lago”, si è svolto il passaggio delle consegne tra il Presidente uscente Francesco Adduci e la nuova Presidente Vittoria Franchino, che ora guiderà il Rotary Club Senise Sinnia.



Nel suo discorso, Vittoria Franchino ha sottolineato l'importanza di accogliere la diversità, l'equità e l'inclusione (DEI) all'interno del Rotary Club Senise-Sinnia. Ha affermato: "È fondamentale per noi coltivare una cultura diversa, equa e inclusiva per realizzare la nostra visione di un mondo in cui le persone si uniscono per creare cambiamenti duraturi."



Vittoria ha elogiato la diversità e i contributi di persone provenienti da ogni contesto, età, etnia, razza, colore, disabilità, stile di apprendimento, religione, stato socioeconomico, cultura, stato civile, lingue, genere, orientamento sessuale e identità di genere. Ha riconosciuto che alcuni gruppi hanno storicamente affrontato barriere all'affiliazione e alla leadership, impegnandosi a promuovere l'equità in tutte le attività del Rotary, comprese le partnership comunitarie, per garantire che ogni persona abbia accesso a risorse e opportunità per prosperare.



Vittoria ha anche ricordato l'importanza di creare una cultura inclusiva, dove ogni persona si senta apprezzata e parte di un gruppo, ribadendo l'impegno del Rotary per l'integrità e la trasparenza nel percorso verso la diversità, l'equità e l'inclusione.



Guardando al futuro, Vittoria ha delineato il tema presidenziale per il 2024/2025, "La magia del Rotary", concentrando il lavoro del Club sulle sette aree di intervento del Rotary International: promuovere la pace, combattere le malattie, fornire acqua pulita, proteggere madri e bambini, sostenere l'istruzione, sviluppare le economie locali e tutelare l'ambiente. Queste aree rappresentano le cause umanitarie su cui il Rotary si focalizza da anni, cercando di massimizzare l'impatto attraverso sovvenzioni globali e altre risorse.



Il direttivo per l'anno sociale 2024/2025 sarà composto da: Francesco Adduci (Past President), Francesco Fucci (Vice Presidente), Lucia Uccelli (Prefetto), Domenico Totaro (Segretario), Carlo Passatordi (Tesoriere), Silvana Petruccelli e Giuseppe Caggiano (Consiglieri), Maddalena Chiorazzo (Presidente R.F.), Francesco Calderano (Presidente Commissione Effettivo), Italo Grillo (Presidente Commissione Immagine Pubblica) e Pasquale Petrocelli (Presidente Commissione Progetti e Service).