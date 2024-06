Nei giorni dal 14 al 16 Giugno 2024, si è tenuta a San Costantino Albanese nel Parco Nazionale del Pollino, il XXIII Congresso dell’AIFF (Associazione Italiana Fitoterapia e Fitofarmacologia), in collaborazione con il Master One Health di Agopuntura Fitoterapia e Nutrizione dell’Università della Federico II e con il sostegno organizzativo del presidente della sezione AVIS di Terranova.

Sin dal lontano 1999 l’AIFF organizza annualmente tre giorni di congresso nei parchi nazionali del Sud Italia che coinvolge studiosi e ricercatori di fama nazionale e internazionale.

Anche quest’ anno la scelta della località dell’evento è ricaduta sul meraviglioso Parco Nazionale del Pollino, situato tra la Calabria e la Basilicata che rappresenta una delle riserve naturali più affascinanti e ricche d'Italia. Con i suoi paesaggi mozzafiato, le vette imponenti e la biodiversità straordinaria, rappresenta una meta ideale per gli amanti della natura e delle escursioni.

Nella giornata di sabato 15 Giugno i partecipanti all’evento hanno seguito un percorso di erborizzazione nella località San Costantino Albanese, in particolare nei pressi del Rifugio Acqua Fredda, location incantevole dall’ atmosfera calorosa grazie all’ospitalità autentica della signora Filomena e del suo staff di collaboratori. L’erborizzazione è stata guidata dal naturalista Prof. Nicola Di Novella che ha condotto una splendida passeggiata alla scoperta di piante, alberi e arbusti medicinali che crescono spontaneamente in questo meraviglioso territorio e a cui normalmente non si presta molta attenzione, illustrandone le loro proprietà terapeutiche e non solo. È sempre importante ricordare che gli elementi naturali costituiscono ancora oggi la base di più del 50% dei prodotti farmacologici che vengono utilizzati oggi giorno. Questa esperienza ha permesso di riconnetterci con la natura che offre spontaneamente queste ricchezze e imparare a riconoscere e conoscere le piante che ci curano, alimentano e sostengono fisicamente e spiritualmente.

Durante il pomeriggio i convegnisti hanno visitato il magnifico paese di San Costantino Albanese, uno dei centri di cultura arbëreshë, una minoranza etno-linguistica albanese storicamente stanziata in Italia meridionale e insulare sin dal XV secolo. La visita è stata condotta dal sindaco Iannibelli, il papas Giampiero Vaccaro e da altri esponenti della comunità, che hanno illustrato in maniera esaustiva la loro cultura e le loro tradizioni religiosi. A seguire tutti i partecipanti hanno assistito all’illuminante intervento del prof. Di Stanislao, esperto mondiale di medicina tradizionale cinese, che si è raccontato in un personale e coinvolgente discorso sui “Simboli corporei, Malattia e cura”.

Il 16 giugno si è invece tenuto il convegno, moderato dal Dott. Cirigliano e dal direttore del Master One Health, il Prof. Lombardi, che ha coinvolto esperti di Fitoterapia e Fitofarmacologia, come il Prof. Iommelli, il prof. Della Loggia, e il prof. Infascelli e che ha arricchito tutti i partecipanti e ha permesso di guardare la natura che ci circonda con altri occhi e con uno sguardo nuovo su un ambiente che comprende uomo e a animali, tutti collegati alla natura e alle piante spontanee che si incontrano lungo il cammino e che raccontano la storia di un territorio e che è nostro compito e dell’umanità tutta tutelare.