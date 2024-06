La mostra inedita "Basilicata. Una terra tra le nuvole. Viaggio tra i fumetti di ambientazione lucana" 8/06/2024 La Basilicata è una delle regioni italiane che solo di recente è stata davvero scoperta: nel suo patrimonio artistico, suggellato dall’Unesco, e nel suo patrimonio naturalistico. Negli ultimi trent’anni anche il mondo narrativo e visivo dei graphic novel l’ha rappresentata. Da editori e riviste di prima fascia, come Sergio Bonelli Editore (con Martin Mystère) e l’“Intrepido” (con Viaggio a Matera di Angelo Stano), dai primi anni Novanta in avanti, fino a diventare produzioni in loco (“Lavieri”, “Inventario”, “La Gazzetta del Mezzogiorno”), i fumetti lucani hanno contribuito a generare l’idea di una regione ricca di storie interessanti, di personaggi notevoli e di atmosfere inedite. Il primo però era stato il più famoso investigatore del mondo, Topolino, in giro per la regione a risolvere i suoi casi! In mostra 16 opere di ambientazione lucana.







«La Basilicata è uno scrigno segreto, un luogo dai contenuti inattesi che possono diventare arte e racconto, tanto da avere un suo alter ego nel mondo del fumetto. Qui attecchiscono con particolare naturalezza le storie di personaggi, veri o di fantasia, che sono a perfetto agio fra tradizioni antichissime, paesaggi incontaminati e borghi che sembrano nati dalla mente di un autore, ma cui corrispondono invece meravigliose realtà. La mostra racconta questo, ed è un invito alla scoperta, dall’immaginario al reale, di una terra straordinaria» Antonio Nicoletti, Direttore Generale Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata.







«Saluto con gioia il ritorno della Basilicata nella Milanesiana. La abbiamo raccontata attraverso mostre (una meravigliosa degli scatti di Cartier Bresson) e incontri negli anni passati. Con la Basilicata e “Il pane” abbiamo inaugurato la rivista “Pantagruel”, con tre giorni di incontri a Matera. Con la Basilicata abbiamo ricostruito il mitico “Alterlinus”. E ora la raccontiamo come Terra del Fumetto. Continuiamo a scoprire la Basilicata, terra piena di presente e futuro» Elisabetta Sgarbi.







L’inaugurazione sarà lunedì 10 giugno alle ore 12.00, interverranno Giuseppe Palumbo, Sara Chiappori, Antonio Nicoletti (Direttore APT Basilicata) e Elisabetta Sgarbi.



La pianista e compositrice Giuseppina Torre si esibirà in concerto e per l’occasione, eseguirà dal vivo alcune composizioni tratte dagli album “Life Book”, “Il Silenzio Delle Stelle” e alcuni brani tratti da “The Choice”, il suo nuovo disco.







Per partecipare all’inaugurazione, prenotarsi al seguente link: www.eventbrite.it/e/basilicata-una-terra-tra-le-nuvole-viaggio-tra-i-fumetti-tickets-898710395987?aff=ebdsoporgprofile







La mostra è in collaborazione con APT Basilicata, Ciaccio Arte.



Progetto di allestimento di Luca Volpatti.







Apertura mostra “Basilicata. Una terra tra le nuvole. Viaggio tra i fumetti di ambientazione lucana”: da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00.







I cataloghi delle 12 mostre ospitate quest’anno da La Milanesiana sono editi dalla Fondazione Elisabetta Sgarbi.







Biografie







Giuseppe Palumbo



(Matera, 1964) ha cominciato a pubblicare fumetti nel 1986 per riviste come “Frigidaire” e “Cyborg”, sulle cui pagine crea il suo personaggio più noto, Ramarro, il primo supereroe masochista. Ha collaborato con Alfredo Castelli per alcune storie di Martin Mystère. Dal 2000 è uno dei disegnatori di Diabolik. Ha creato graphic novel su testi di Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo, Guido Piccoli e graphic essays con il collettivo Action30 (ultimo in uscita, Costellazione Basaglia) e Luciano Curreri. Hanno pubblicato suoi libri tanti editori italiani e stranieri tra cui Sergio Bonelli, Comma22, Mondadori, Comicon e Comics&Science/CNR, Kodansha e Dargaud.







Antonio Nicoletti



Nato nel 1974. Dopo gli studi classici, ha conseguito la laurea in ingegneria e il Dottorato di Ricerca in Pianificazione. Da oltre vent’anni si occupa di sostenibilità, cultura e innovazione dello sviluppo urbano e territoriale. Dal 2015 al 2019 è stato dirigente per la programmazione strategica e l’innovazione urbana nel Comune di Matera, Capitale Europea della Cultura. Attualmente è Direttore Generale dell’APT Basilicata. In questo ruolo ha attuato diversi progetti innovativi, tra cui il primo programma di promozione del territorio attraverso i linguaggi dei videogiochi e del fumetto.







Sara Chiappori



Giornalista e critica teatrale, vive e lavora a Milano. Scrive e ha scritto di spettacoli e cultura per il quotidiano "la Repubblica", "Il Venerdì", "D la Repubblica delle Donne", "Amica", "GQ", "Diario della settimana" (quando ancora esisteva) e per il trimestrale di teatro "Hystrio". Ha curato la direzione artistica del progetto “Tfaddal. Variazioni su Amleto dalla nuova scena” (Teatro Franco Parenti, Milano, maggio 2013). Insegna all’Accademia d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano. È stata consulente del festival “Il senso del ridicolo” diretto da Stefano Bartezzaghi a Livorno. Membro dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro, è nella giuria dei Premi Ubu e del Premio Hystrio-Scritture di scena. Per Mimesis Edizioni ha curato il volume Strehler. Il gigante del Piccolo (2022). Nel 2023 ha curato il volume Cile 1973. Il golpe contro Allende nelle tavole di «Punto Final» che raccoglie le tavole del padre, il fumettista e disegnatore Alfredo Chiappori, dedicate al Golpe del Cile del 1973.







Giuseppina Torre



Nasce a Vittoria in provincia di Ragusa e dopo aver conseguito il Diploma in Pianoforte si perfeziona sotto la guida del Maestro Sergio Carrubba. Dal 2000 si esibisce in diversi teatri e Scuole di Alta Formazione Musicale, sia in Italia che all’estero, nel 2014 suona anche per Papa Francesco in occasione del Concerto dell'Epifania andato in onda su Rai 1 e nel 20019 apre il concerto de Il Volo all’Arena di Verona. È protagonista delle edizioni di Piano City Napoli (2020), Piano City Milano (2021) e Piano City Palermo (2021). Nel 2012 vince i Los Angeles Music Awards come International Artist of the Year e International Solo Performer of the Year e nel 2017 si aggiudica gli Akademia Awards di Los Angeles nella categoria Ambiental/Instrumental. Nel 2018 vince i 5th Annual International Music and Entertainment Awards tra le eccellenze mondiali nel panorama della musica indipendente. È stata ospite di diversi Istituti Italiani di Cultura: nel 2013 e nel 2014 presso quello di Los Angeles, nel 2015 a Giacarta e infine nel 2023 a Cracovia, presso il Palazzo del Vescovo Ciołek. Giuseppina è autrice delle musiche del docu-film Papa Francesco - La mia Idea di Arte (Walkman Records), distribuito in tutto il mondo. Inoltre, il 3 maggio 2021 riceve l’onorificenza di Cavaliere Dell'Ordine Al Merito Della Repubblica Italiana. Ha all’attivo 2 album, Il Silenzio Delle Stelle (Sony Music Italy, 2015) e Life Book (Universal Music Italy, 2019), le cui musiche sono la colonna sonora dello speciale Liliana Segre, testimone contro l’indifferenza, andato in onda su Canale 5. Il suo terzo album di inediti, pubblicato quest’anno, è The Choice (Sony Music Italy).







Elisabetta Sgarbi



Dopo 25 anni come editor e Direttore Editoriale della casa editrice Bompiani, ha fondato nel novembre 2015, assieme ad altri autori tra cui Umberto Eco, Mario Andreose ed Eugenio Lio, La nave di Teseo Editore, di cui è Direttore Generale e Direttore Editoriale. È Presidente di Baldini+Castoldi e Oblomov Edizioni e Direttore Responsabile della rivista “linus”. Ha ideato, e da 25 anni ne è Direttore Artistico, il Festival Internazionale La Milanesiana - Letteratura Musica Cinema Scienza Arte Filosofia Teatro Diritto Economia Sport Fumetto e linus - Festival del Fumetto, che giunge quest’anno alla sua terza edizione. Dal 1999 dirige e produce i suoi lavori cinematografici, presentati nei più importanti festival internazionali del Cinema. Nel 2020 ha presentato alla Mostra del Cinema di Venezia un film sul gruppo musicale Extraliscio, dal titolo “Extraliscio – Punk da Balera. Si ballerà finché entra la luce dell’alba”. Il film ha ricevuto il Premio Siae al talento creativo e il Premio FICE - Federazione Italiana Cinema d’Essais. Il suo film più recente è “Gatto e la casa dei fantasmi”, presentato nel 2023 al Torino Film Festival; alla fotografia di Nino Migliori ha dedicato due film, entrambi presentati in anteprima alla Festa del Cinema di Roma: “Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza (2022)”, selezionato per i Nastri d’Argento, e “Nino Migliori. La festa che rovescia il mondo per gioco (2023)”. Nel 2020 ha fondato la Betty Wrong Edizioni musicali che ha esordito producendo il doppio album degli Extraliscio “È bello perdersi”, che include il singolo presentato al 71^ Festival di Sanremo, Bianca Luce Nera. Nel 2022 ha pubblicato insieme a Margutta 86 il singolo “È così” di Luca Barbarossa e Extraliscio, seguito dall’album di Extraliscio “Romantic Robot”. È Presidente della Fondazione Elisabetta Sgarbi che promuove la lettura, la diffusione della cultura e della conoscenza dell’arte. Per la sua attività culturale ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui l’Ambrogino d’Oro. È membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Paulo Coelho, con sede a Ginevra. È membro, su nomina del Pontefice Francesco I, della Pontificia Accademia delle Arti e delle Scienze.







Quest’anno La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, festeggia 25 anni con un’edizione straordinaria che dal 20 maggio attraversa l’Italia concludendosi il 9 agosto a St. Moritz in Svizzera, unendo Letteratura, Musica, Cinema, Scienza, Arte, Filosofia, Teatro, Diritto, Economia, Sport e Fumetto.







Il tema del 2024 è LA TIMIDEZZA (e i suoi contrari), l’arte di saper ascoltare e osservare il mondo, e i mondi degli altri, invece di farsi risucchiare in un turbine di attività e stimoli, rischiando di perdere di vista ciò che è veramente importante. Ma anche i suoi contrari, l’istrionismo e l’estroversione. La Timidezza ama la pace, una chimera in un mondo dominato dalle Guerre. Il secondo argomento portante è il rapporto con la Natura, e in particolare con l’Acqua.







La Rosa dipinta da Franco Battiato, che fin dalla prima edizione è il simbolo de La Milanesiana, quest’anno arrossisce con grazia in aderenza al tema portante, rielaborata da Franco Achilli.







Quest’anno La Milanesiana consegna i seguenti premi:



Premio Rosa d’oro de La Milanesiana ad Anne Carson e a Laura Morante



Premio SIAE / La Milanesiana a Paolo Fresu



Premio Jean-Claude e Nicky Fasquelle a Mathieu Belezi



Premio Omaggio al Maestro ad Antonio Rezza e Flavia Mastrella



Premio Regas / La Milanesiana "Artisti dell'innovazione” ad Andrea Moro





