Il fascino delle maschere antropologiche e la ricchezza delle tradizioni culturali prendono vita nella splendida cornice di Tricarico, con il tanto atteso XIII Raduno Internazionale delle Maschere Antropologiche. L'evento, che si terrà il 31 maggio e il 1 giugno 2024, promette due giornate indimenticabili di celebrazione dell'arte e della cultura.

Questo evento si è affermato come un punto di riferimento internazionale nel mondo delle maschere e dei carnevali, unendo spettacolarità e approfondimento culturale. Quest'anno accoglierà una variegata rappresentanza proveniente da Croazia, Slovenia, Bulgaria e varie regioni italiane, dalla Sicilia alla Lombardia e le immancabili maschere sarde.



Programma delle Giornate:

Venerdì 31 Maggio:

19:00 - Viale Regina Margherita: "Corpi d’Arte" a cura della BibArt 20:00 - Viale Regina Margherita: Apertura "Sapori in Viaggio" - Percorso Enogastronomico 21:00 - Piazza Garibaldi: Concerto de "I Bottari di Macerata Campana" 23:00 - Piazza Garibaldi: DJ SET “Il lato DANCE delle maschere", con DJ Albert e Rocco D’Elicio.



Sabato 1 Giugno:

10:30 - Viale Regina Margherita: "Colori in Strada" - Laboratorio di Gessetti per Grandi e Bambini 11:00 - Villetta Comunale Gen. Massaioli: Tavola Rotonda "Futuro e Antropologia" 12:00 - Villetta Comunale Gen. Massaioli: Danze e Gioia - Balli Tradizionali e Baccanti con Rocco Gesualdi, seguiti da un Aperitivo di Benvenuto con Kalura Meridionalismo 17:00 - Piazzale Torre Normanna: Raduno e Vestizione dei Gruppi - "Trame d’epoca" Rassegna dei 131 costumi tradizionali Lucani 19:30 - Piazza Garibaldi: Presentazione dei Gruppi 22:00 - Piazza Garibaldi: Concerto di Pietro Cirillo "Officine Popolari Lucane"



I gruppi di maschere che parteciperanno a questa edizione comprendono una vasta gamma di tradizioni e culture provenienti da diverse parti d'Italia e del mondo. Tra di essi ci sono il Carnevale di Misterbianco dalla Sicilia, i Połëcënellë dalla Calabria, il Carnevale degli Zanni e La Parata storica dall'Abruzzo, S'Ainu Orriadore e Sa Maschera a Gattu dalla Sardegna, La Scasada del Zenerù, I Gioppini, Brighella e Rataplam dalla Lombardia, i Kukeri dalla Bulgaria, Soc. Lancava Vas dalla Slovenia, Dondolasi dalla Croazia, Il Diavolo dal Molise, La Farsa Carnevalesca di Eboli il Carnevalone da Montescaglioso, L’Urs, I Domini di Lavello e La Danza dei Falcetti di Episcopia, i Pedrillo di Irsina, oltre a Ferrandina e Salandra, Teora dalla provincia di Avellino, e, infine, la partecipazione dei padroni di casa, L Maskr di Tricarico.



Evento speciale si potrà assistere durante la sfilata a "Trame d'Epoca: Il corteo dei 131 Abiti Lucani" di solito ospitati nel museo delle genti lucane di Tricarico, sfileranno gli abiti indossati da ragazzi e ragazze dei luoghi di origine dei vari vestiti.



Il Raduno Internazionale delle Maschere Antropologiche è un'opportunità, dunque, unica per immergersi nella cultura e nelle tradizioni delle diverse comunità, celebrando la diversità che arricchisce il nostro mondo.



Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull'evento, si prega di visitare il sito web ufficiale www.prolotricarico.it e le pagine social della Pro Loco Tricarico.