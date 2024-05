L'Asp nel Gotha della medicina legale con le altre aziende lucane 25/05/2024 Si è svolto in Grecia il 26° Congresso dell'Accademia Internazionale di Medicina Legale e Patologia Forense (IALM 2024) che ha visto tra i protagonisti anche la Basilicata con le sue strutture sanitarie. In Grecia erano presenti la Asp Basilicata- Azienda Sanitaria Locale di Potenza, la Asm Matera e l’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza. La Basilicata ha partecipato con 5 contributi scientifici, sotto forma di poster, elaborati dalla Struttura Complessa Interaziendale di Medicina Legale diretta da Aldo Di Fazio e dalle Direzioni Sanitarie delle Aziende Regionali. L’International Academy of Legal Medicine ha visto presentare lavori scientifici focalizzati su aspetti e temi relativi a più settori diversificati in cui opera la struttura di Medicina Legale e da cui è emersa l’importante sinergia tra le varie aziende del servizio sanitario regionale in particolar modo nell’ambito della Gestione del Rischio Clinico-Sanitario.

Le tematiche su cui si sono fondati i contributi scientifici si sono sviluppate attorno all’attività di identificazione del rischio sanitario nelle strutture ospedaliere (lavoro del Direttore SIC Medicina Legale e del Direttore Sanitario dell’A.O.R. San Carlo Angela Pia Bellettieri), all’illustrazione di casi di patologia forense attinenti l’attività svolta a supporto tecnico delle Procure della Repubblica dei Tribunali lucani da parte dei Dirigenti Medici del San Carlo Natascha Pascale e Mauro Ciavarella, alla prevenzione delle Infezioni legate all’assistenza (lavoro dello Specialista Medico Legale Michela Ferrara in collaborazione con l’anestesista rianimatore Gianluca Paternoster, entrambi del San Carlo se pur all’atto dello studio Ferrara era in forza all’Asp).

Il lavoro di studio presentato dalla Asp Basilicata è stato realizzato dal Clinical Risk Manager dell’ASP Giuseppe Bertozzi, dal Direttore dell’ADI Gianvito Corona con il coordinamento del Direttore Sanitario Asp Luigi D’Angola ed ha riguardato l’analisi delle rilevanze medico legali dell’assistenza domiciliare e la revisione delle sentenze su consenso informato dei minori.

Presente al Megaron Athens International Conference Center ad Atene il Direttore Sanitario della Asp Basilicata Luigi D’Angola che ha espresso “grande soddisfazione per il lavoro svolto e per l’importante riconoscimento valoriale alla struttura di Medicina Legale ed ai professionisti che la compongono. L’accettazione dei lavori in un consesso tale portata e di rilevanza internazionale è indicativa dell’efficacia delle azioni che la Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Locale di potenza ha messo in essere nell’ambito della Medicina Legale e della Patologia Forense”. In riferimento proprio al lavoro presentato in Grecia dalla Asp Basilicata, D’Angola ha evidenziato come esso sottenda l’introduzione delle logiche e dei principi del Governo del Rischio Clinico e del Contenimento delle Infezioni Correlate all’Assistenza anche nell’ambito della Medicina Territoriale. Di particolare rilievo è, al riguardo, l’utilizzo avanzato in Regione Basilicata della piattaforma Poema e del sistema Atl@nte che consentono di anticipare appuntamenti importanti con l’evoluzione della sanità territoriale e di fruire di feed-back positivi in termini di miglioramento continuo dell’offerta”.

Si congratula con i professionisti della Sic di Medicina Legale e con la Direzione Sanitaria aziendale il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo per cui proficua partecipazione ad un evento di respiro internazionale costituisce positiva attestazione dell’impegno e della qualità del lavoro svolto. I maggiori complimenti Maraldo li fa a Di Fazio, che sa tenere insieme una squadra in cui confluiscono più aziende e più professionisti, e a Bertozzi che darà il via a studi innovativi nell’ambito del risk management . La medicina legale in Basilicata è un ambito in evoluzione costante e sinergica con le altre strutture interaziendali, anche alla luce del Concorso Unico Regionale che ha consentito il reclutamento di nuove energie in grado di strutturare meglio l’intera unità in grado oggi di raggiungere importanti risultati”. Di fondamentale importanza- conclude il Dg- anche “l’attività di coordinamento svolta dalle Direzioni Sanitarie aziendali su temi di particolare valenza, come la gestione del Rischio Clinico, finalizzata anche al contenimento del contenzioso e che concorre ad attualizzare funzioni ed attività di grande importanza nella dimensione attuale della sanità moderna”.

Esprime giudizi positivi anche il Direttore Amministrativo della Asp Basilicata Pierluigi Gigliucci che sottolinea la valenza delle attività condotte nel campo del Governo del Rischio Clinico e del Contenimento delle Infezioni Correlate all’Assistenza per i riflessi che implicano in ordine alle politiche di contenimento del contenzioso anche per ciò che attiene la medicina territoriale in un contesto che impone una particolare attenzione alla gestione dei costi di cui quelli correlati al contenzioso sono una voce sostanziale”.

