Per celebrare il 25° anniversario di LIBERA, il Presidio di Libera Lagonegrese «Mimmo Beneventano» lanciò il concorso, condiviso con Libera Basilicata e Libera Nazionale, "Viviamo la Costituzione", per coinvolgere le scuole nella costruzione del "Sentiero della Costituzione". Questo concorso educa i giovani ai valori di giustizia, legalità e partecipazione attiva, invitandoli a tradurre i principi costituzionali in azioni concrete. La pandemia ha rallentato i tempi di inaugurazione del sentiero ma ora ci siamo: in occasionee della Giornata della Legalità, il 23 maggio, nell’anniversario della strage di Capaci, il Sentiero sarà inaugurato a Lauria, Rione Superiore, nel Parco «Laura Conti». L’iniziativa è prevista dalle 10.00 e vedrà la partecipazione di Anna Aversa, referente del presidio di Libera del lagonegrese e del coordinamento regionale, Gianni Pittella sindaco di Lauria, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro Gianfranco Donadio e i ragazzi dell’Istituto «Giovanni paolo II» di Maratea. Le mattonelle per realizzare il Sentiero sono state donate da Ceramiche Alberti.

Il concorso, partito a livello regionale ma diventato poi nazionale, ha visto la vittoria degli istituti artistici di Rionero in Vulture, Maratea, Bologna e Albenga.

«Crediamo che l'insegnamento dell'Educazione civica con la Costituzione al centro è un potente strumento per formare cittadini consapevoli- spiega Anna Aversa- Seguendo l'esempio di Don Milani, questo insegnamento deve andare oltre la semplice trasmissione di conoscenze, diventando un percorso di crescita personale e sociale. Vivere la Costituzione significa comprendere che la legge è espressione di libertà e giustizia, e che ogni cittadino ha il dovere di rispettarla e il diritto di migliorarla».

In conclusione, l'Educazione civica e il concorso "Viviamo la Costituzione" promuovono una cultura della legalità e della cittadinanza attiva, formando cittadini capaci di vivere i valori costituzionali e contribuire alla crescita democratica della società.