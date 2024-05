A distanza di circa un anno e mezzo dall'ultima uscita discografica – nello specifico, dall'album "Finché la musica suona" – tornano i Krikka reggae con il primo di una serie di brani che vedranno la luce da qui ai prossimi mesi: mercoledì 15 maggio sarà pubblicato in tutti gli store digitali "Haters telematici", il nuovo singolo della band lucana che vede alla produzione musicale il giovanissimo Rsø e come collaborazione speciale il rapper di Salerno, Morfuco.



In uscita per l'etichetta Kido Music il brano, una vera e propria mina sonora, vuole fare da schiaffo musicale a tutti gli 'odiatori di professione' che impazzano sul web: anche qui sonorità dance hall e linguaggi dell'hip-hop si mescolano sapientemente all'evoluzioni stilistiche della musica reggae e urban, come i Krikka, d'altronde, sono abituati a fare da ormai vent'anni.















Credits brano



Voce e testo: Simone Cammisa (Big Simon), Manuel Tataranno (Manuel



Brando), Mario Ventura (Morfuco)



Musica: Loris Santorsola (Rsø)



Mix e master: Dino Biasix Di Biase alle Officine culturali Al verde



Prodotto da Krikka reggae e Kido Music group











I Krikka reggae sono:



Manuel Brando Tataranno - voce



Big Simon Cammisa - voce



Frank The Commendator Magliocca - batteria



Ivano Tarallo Grieco - tastiere, synth & programming



Enzo The Sceriff Russo - basso



Enzo O’ Messican Di stefano - chitarra















BIO



La band nasce nell’estate 2001 in occasione di feste e dance hall, in Basilicata, sulle spiagge della costa jonica. L’uso del dialetto bernaldese e la rielaborazione della musica giamaicana sono elementi che generano un impulso creativo spontaneo nei ragazzi della Krikka Reggae che, in pochissimo tempo, riescono a comporre un consistente repertorio di brani originali da suonare dal vivo.



Nel 2004 la Krikka Reggae si aggiudica l’Italian Reggae Contest - promosso dal Rototom Sunsplash - come migliore gruppo reggae emergente italiano. Il primo album della Krikka Reggae esce a maggio 2005 (Ondanomala Record/Arezzo Wave distr. Edel). Il titolo è una chiara dichiarazione d’intenti “Da mo’ s’aval”, che in dialetto bernaldese vuol dire “adesso si fa sul serio”. Seguono “Na’ soluzion” con l’etichetta di Roy Paci Etnagigante - V2 distr. Universal (2006) e “Liberati” per l’etichetta Etnagigante Ingegni - distr. Goodfellas (2011) con la partecipazione di Roy Paci, Bunna (Africa Unite), Nando Popu (Sud Sound System), Mama Marjas, Macro Marco, Franziska, Rankin' Lele & Papa Leu, Hubu e Tonico 70. Nel 2012 esce “Lukania”, il singolo diventato un vero e proprio inno della loro regione. Nel 2014 esce il quarto album “In viaggio” (Krikka reggae/Artistfirst) che ospita Zulù’ dei 99 Posse, Roy Paci, Mr. Perfect Giddimani, Fido Guido e Patto Mc Fyah George.



Nel 2015 cambia la formazione: il bassista Enzo Sceriffo Russo e il chitarrista Matteo “Wise Koala” Di Biase entrano a far parte della band. Il 2016 è l’anno del quindicesimo anniversario di carriera, festeggiato con un grande concerto tenutosi nel parco del Castello di Matera (Capitale Europea della cultura 2019). Seguono anni di live e progetti speciali e, nel 2020, la band pubblica “Confusione” in collaborazione coi Sud Sound System mentre comincia il lavoro in studio e la scrittura di nuovi brani per il prossimo album. Nel maggio 2021 esce "Milioni di prove", singolo che supera i 100k di streaming e si piazza in classifica Fimi al 25° posto.



Il 16 dicembre 2022, in occasione dei vent'anni di carriera, Krikka reggae pubblica per Lukania Sound Digital il suo sesto lavoro discografico, “Finché la musica suona”, album ben accolto da critica e pubblico, e anticipato dai singoli “Virus” e la title track.