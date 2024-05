Noi Europee: ultima tappa di Prime Minister Basilicata dedicata all’Europa 3/05/2024 Parlamento europeo, sistema elettorale, cittadinanza, appartenenza, sono i temi sotto i riflettori nell’ultima tappa di Prime Minister Basilicata, la scuola di politica per giovani donne, in programma domenica 5 maggio 2024, dalle 9.30, al Museo Archeologico Nazionale Domenico Ridola di Matera sostenuta da Materahub all’interno della programmazione della “Festa dell’Europa”. Tra gli ospiti della mattinata, prima della consegna dei diplomi alle allieve partecipanti, Annachiara Stefanucci, referente di Europe Direct Taranto e Barbara Ruiz, area comunicazione di Materahub.





“Per concludere il percorso formativo delle allieve - si legge in una nota - dopo aver approfondito tematiche rilevanti in 9 appuntamenti ospitati in diverse aree del territorio lucano con ospiti nazionali e locali per fare luce su fenomeni complessi come il patriarcato, la violenza sulle donne, l’educazione finanziaria, l’empowerment femminile, il lavoro di squadra, la sostenibilità ambientale, l’importanza di piacersi, l’ultima lezione, anche in vista del prossimo appuntamento elettorale, sarà dedicata all’Europa. Infatti, emerge sempre più - conclude la nota - la necessità di riconoscersi come cittadini europei e sentire il senso di appartenenza culturale e politica, in primis attraverso la conoscenza del funzionamento delle istituzioni con la testimonianza di attori locali impegnati quotidianamente nel trasferire tutte le opportunità offerte dalle politiche comunitarie”.



Materahub gestisce progetti pilota internazionali a sostegno delle industrie culturali e creative, incoraggiando processi di innovazione e inclusione e una nuova visione imprenditoriale per affrontare le sfide contemporanee. Materahub organizza diverse attività internazionali di Capacity Building, volte a incontrare e contaminare competenze tra esperti, imprenditori e policy maker locali e internazionali. Si tratta di progetti finanziati dai programmi europei Erasmus+, Cosme, Interreg, Horizion 2020, ecc. Dal 2010 Materahub è l'Organizzazione Intermediaria del programma europeo Erasmus per Giovani Imprenditori; dal 2014 è l'ospite italiano della Creative Business Cup, l'unica competizione internazionale dedicata alle industrie culturali e creative. Dal 2022 Materahub fa parte dell'EIT KIC Cultur & Creativity.



ll Centro EUROPE DIRECT Taranto, promosso dal Programma Sviluppo e ITS Academy Mobilità, ha l'obiettivo di portare l'Europa sul territorio ionico per rispondere alle domande di cittadini, scuole, enti del terzo settore, imprese e pubbliche amministrazioni fornendo una corretta informazione sulle politiche, sui programmi e sulle priorità dell’UE. Il centro è parte della rete europea EUROPE DIRECT creata e coordinata dalla Commissione europea, che annovera oltre 420 punti in tutta Europa.



Annachiara Stefanucci: Project Manager con esperienza quindicinale nei settori del fundraising, della gestione e comunicazione di progetti internazionali. Dal 2018, in qualità di Coordinatrice dell’Ufficio Europa dell’ITS Academy Mobilità, si è specializzata nello sviluppo e implementazione di progetti di cooperazione territoriale europea nei settori dei trasporti e della logistica. Dal 2021, riveste inoltre il ruolo di Responsabile dello Europe Direct Taranto, centro di informazione e formazione su Policy e programmi dell’UE parte della rete informativa direttamente coordinata dalla Commissione europea.



Barbara Ruiz: Dal 2021 entra in Materahub attraverso il programma di scambio European Solidarity Corps. Terminato il suo periodo di volontariato resta nell’Area Comunicazione di Materahub. Oggi Barbara gestisce e pianifica la comunicazione social e website dei principali progetti europei in capo all’azienda.



Alla fine della giornata, alle allieve della scuola verranno consegnati i diplomi alla presenza dei rappresentanti istituzionali dei Comuni patrocinanti, degli sponsor, dei partner e dei sostenitori.

Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 3/05/2024 - Noi Europee: ultima tappa di Prime Minister Basilicata dedicata all’Europa

Parlamento europeo, sistema elettorale, cittadinanza, appartenenza, sono i temi sotto i riflettori nell’ultima tappa di Prime Minister Basilicata, la scuola di politica per giovani donne, in programma domenica 5 maggio 2024, dalle 9.30, al Museo Archeologico Nazionale Domeni...-->continua 3/05/2024 - A Tito il “Lucania Classica Festival”

Si terrà giovedì 2 maggio 2024 alle ore 10:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Tito (Potenza) la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del “Lucania Classica Festival” promosso ed organizzato da A.P.S. SMAC Angolo Creativo e Bcs (Basili...-->continua 2/05/2024 - Fuori ''Lontano''il nuovo singolo di Vinse

Dopo 5 mesi dall'uscita di "Fragile", il suo primo EP, il giovane artista lucano Vinse torna con un nuovo brano dal titolo "Lontano", che parla di una relazione dove è tutto un tira e molla fino ad arrivare ad una lontananza, e quindi alla perdita del rapporto...-->continua 2/05/2024 - Ferrandina. L’Area Fitness Outdoor comunale apre al pubblico domenica 5 maggio

Domenica 5 maggio, alle ore 18, il Comune di Ferrandina apre al pubblico l’Area Fitness Outdoor, rendendo l'area lungo via Nicholas Green un'innovativa zona dedicata alla pratica sportiva, per vivere lo sport e il tempo libero all'aperto.



Il progetto ...-->continua E NEWS