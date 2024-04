Si è chiusa con un ottimo terzo posto la prima esperienza di Tex in un concorso mondiale.

Nel "World Dog Show" di Zagreb, in Croazia, sono presenti migliaia e migliaia di cani di ogni razza e da tutto il mondo e il lagotto romagnolo del rotondese Giovanni Di Sanzo, condotto da Lucilla Lampariello, ha terminato sul gradino più basso del podio con giudizio eccellente in categoria “Lavoro”. Alla rassegna erano iscritti oltre cento lagotti romagnoli.