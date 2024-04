In occasione dei 150 anni di storia della Società di Mutuo Soccorso fra gli operai di Avigliano, Poste Italiane ha attivato per il 6 aprile scorso, un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale.

La struttura di Filatelia ha predisposto una pergamena commemorativa di questo sodalizio dal cuore antico, il servizio è stato attivato presso la sede della Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai: Corso Garibaldi, 43 C – 85021 Avigliano dalle ore 9:30 alle ore 13:00.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html.