Un incontro-dibattito sulle delicate e attuali tematiche che riguardano i fenomeni del sovrindebitamento e dell’usura in Basilicata. E’ quello promosso dalla Fondazione Nazionale Antiusura Interesse Uomo Onlus, che chiamerà al confronto i tre candidati alla carica di Presidente della Regione Basilicata: Vito Bardi per il centrodestra, Piero Marrese per il centrosinistra e Eustacchio Follia per la lista Volt.



L’iniziativa è prevista giovedi 11 aprile alle ore 18.00 nella sede della Fondazione in via Sinni a Potenza.



L’incontro sarà introdotto da don Marcello Cozzi, presidente della Fondazione e moderato dal giornalista Pasquale Sorrentino.







La Fondazione Antiusura "Interesse Uomo" Onlus si costituisce a Potenza nel 2002 ad opera del Ce.St.Ri.M. (Centro Studi e Ricerche sulle Realtà Meridionali), dell’Amministrazione provinciale di Potenza e dell’Anci di Basilicata. Dopo dieci anni di attività sul territorio della provincia di Potenza, dal 31 luglio 2012 la Fondazione ha modificato la propria natura divenendo “Fondazione di partecipazione”, estendendo l’operatività all’intero territorio nazionale e aprendo a nuovi soci nazionali e territoriali. La Fondazione si impegna a prevenire e contrastare il fenomeno dell'usura, sostenendo attraverso azioni mirate quanti, versando in condizioni economiche precarie e non hanno più accesso al credito ordinario, e quanti essendo già vittime degli usurai, intendono denunciare.