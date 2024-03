Il Lucania Film Festival, uno dei più prestigiosi eventi cinematografici d'Italia, si prepara a festeggiare un quarto di secolo di successi, innovazioni e passioni. In occasione di questa eccezionale edizione, il festival offre un'opportunità unica: diventare giurato della Giuria Pop e scoprire la magia del cinema con incontri “bucolici”.

I partecipanti avranno l'opportunità di partecipare a percorsi di critica cinematografica condotti da esperti del settore, tra cui il critico Massimo Causo e di CinePasseggiate (dopo l’enorme successo dello scorso anno), per vivere esperienze coinvolgenti e immersive guidate dalla talentuosa cine-blogger Sara De Pascale nelle atmosfere dei film cult esplorando borghi, cattedrali, castelli e paesaggi della Basilicata.



Ecco un'anteprima del programma:



VENERDI 12 APRILE 2024 > Pisticci (Mt) – CineParco TILT

19:30 / 21:00 – Proiezione di "Io, Capitano" di Matteo Garrone

Lezione di critica cinematografica con Massimo Caus



DOMENICA 21APRILE 2024 > Castelmezzano e Pietrapertosa (Pz)

10:30 / 12:30 – CinePasseggiata su "La Storia Infinita" di Michael Ende con Sara De Pascale



VENERDÌ 03 MAGGIO 2024 > Policoro (Mt) – Biblioteca Comunale

19:30 / 21:00 – Proiezione di "La Chimera" di Alice Rohrwacher

Lezione di critica cinematografica con Massimo Causo



DOMENICA 12 MAGGIO 2024 > Rivello (Pz)

10:30 / 12:30 – CinePasseggiata su "Shining" di Stanley Kubrick con Sara De Pascale



DOMENICA 26 MAGGIO 2024 > Aliano (Mt)

10:30 / 12:30 – CinePasseggiata su "Into the Wild" di Sean Penn con Sara De Pascale



VENERDÌ 07 GIUGNO 2024 > Miglionico (Mt) – Castello del Malconsiglio

19:30 / 21:00 – Proiezione di "Rapito" di Marco Bellocchio

Lezione di critica cinematografica con Massimo Causo



Per diventare giurato della Giuria Pop, visita il sito ufficiale del festival.

Iscrizione entro il 3 aprile 2024

https://www.lucaniafilmfestival.it/giuria-pop-2024/