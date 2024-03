Per la 32/a edizione delle "Giornate Fai di primavera" saranno 55 i siti visitabili in Basilicata i prossimi 23 e 24 marzo: lo ha reso noto la presidente Fai Basilicata, Rosalba Demetrio, durante l'incontro di presentazione con i giornalisti, stamani, a Potenza, presso la sede della Prefettura, uno dei luoghi che rientra nell'iniziativa di quest'anno.

Alla presenza del prefetto, Michele Campanaro, sono state annunciate le novità dell'edizione di quest'anno che ha dedicato uno spazio importante "all'agricoltura come primo gesto di cura e tutela dei paesaggi".



Nell'elenco dei siti visitabili gratuitamente, infatti, rientrano anche il pistacchieto sulla Valle del Sauro a Stigliano (Matera) o i luoghi di produzione di Calciano (Matera), città de miele, il vitigno autoctono del Vulture a Barile (Potenza).

Tra gli altri siti, c'è sempre Casa Noha a Matera, aperta per il decimo anno ed unico bene del Fai nazionale presente in regione e in questa edizione per la prima volta il palazzo della Prefettura di Potenza, vicino all'ala occidentale dell'ex convento di San Francesco, il cui chiostro sarà accessibile al pubblico: nella visita si potranno apprezzare anche gli arredi e le opere d'arte presenti. "La guida - ha detto il prefetto - sarà ad opera di apprendisti ciceroni del liceo classico di Potenza. E' attraverso i palazzi del Governo che passa la storia d'Italia, sono molto contento che la delegazione Fai abbia accettato la proposta inoltrata per far visitare la struttura alla comunità".