La giornalista Antonella Ciervo, in dialogo con l’avvocata e scrittrice Maria Lovito, domani 16 febbraio alle ore 18.00, presenta a Policoro il libro “Con i piedi in guerra” nell’ambito della rassegna organizzata presso Gusti Lucani.



Come si racconta una guerra? Cos’è la paura? E il ritorno a casa? Dalla guerra si può arrivare alla pace? Inviati, militari e studiosi si raccontano svelando il volto di chi appare davanti alla telecamera dal fronte, di chi firma una cronaca dai conflitti del mondo o ha la responsabilità di tante vite con una sola scelta.



“Con i piedi in guerra” descrive le vite e i sentimenti di chi si muove fra il dolore della morte e l’impegno nel dar voce a chi non ne ha. Dietro volti celebri e firme che fanno parte della storia del giornalismo e non solo, ci sono scelte professionali ma anche umane.