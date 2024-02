12/02/2024 - Ad Atella successo per la passeggiata in maschera

Si è svolta ieri ad Atella una passeggiata in maschera che ha riscontrato un grande successo di pubblico e di partecipanti. L'evento, organizzato dalla Pro Loco Vitalba di Atella, ha visto la partecipazione della scuola di ballo New Dance Academy e del gruppo ...-->continua