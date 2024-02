Agnese Belardi docente e promotrice culturale dalla Basilicata, Lagonegro a Sanremo per fare conoscere il suo libro che parla di violenza sulle donne.Giovedì 8 febbraio nel salotto di casa Sanremo per la 74 edizione del festival è stato presentato ” A muso duro” l'Erudita editore Roma dalla prof.ssa Agnese Belardi la soddisfazione di ricevere un riconoscimento ha premiato il sacrificio del viaggio lungo, diversi chilometri.Votato dagli studenti e dalla Radio Troppo Fun ha affrontato un tema dilagante del femminicidio e portato un messaggio importante nella città dei fiori: contrastare la violenza di genere.Il titolo prende spunto da una canzone di Pierangelo Bertoli del 2002 il quale invita ad andare avanti anche se solo nella vita, nonostante una esperienza devastante. Agnese Belardi racconta cinque storie di abusi a iniziare dall' età infantile fino alla vecchiaia, confermando i dati statistici in base ai quali una donna su tre ha subito violenza. La parabola della vita attraverso gli occhi di Angelina che dovrà lottare con un'infanzia strappata, Beatrice e Miriam alla ricerca dell'amore paterno, Rossana e Sofia annientate dalla violenza maschile. Cinque racconti sofferti di donne che prendono la vita di petto, soffrono ma amano con intensità e vivono tutte le fasi della loro esistenza con coraggio e determinazione.

L'autrice incoraggia tutte le donne a non tacere a denunciare lo stupro e gli stupatori o le molestie, oggi ci sono tante donne pronte ad aiutarle e il Governo sta facendo molto per debellare questo fenomeno che arriva, purtroppo, al femminicidio. Partecipare a casa Sanremo Writers 2024 è stata un'occasione _ riferisce_ l'autrice per non fermarsi e continuare con determinazione a raccontare la violenza declinata in tutte le fasi dell' età evolutiva.Una vetrina così importante ti permette di arrivare a nelle case di tutta Italia e risvegliare le coscienze, restare vigili tutti per fare di più sensibilizzando al rispetto della donna conclude la Belardi. Tutti siamo chiamati a dare un nostro contributo e combattere con ogni mezzo a disposizione la violenza che dilaga nel nostro Paese. Le cicatrici, anche quelle dell' animo, diventano punto di forza delle protagoniste dei racconti. A muso duro e’ la metafora di un guerriero senza patria e senza spada che con il piede nel passato e lo sguardo nel futuro anche senza amici o sconosciuti andrà avanti a testa alta.