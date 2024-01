Il Soccorso Alpino e Speleologico di Basilicata aderisce alla giornata nazionale «Sicuri con la neve», organizzata nell’ambito del progetto «Sicuri in montagna», dedicato alla prevenzione degli incidenti che rischiano di verificarsi nella stagione invernale.

Lo scopo principale delle attività è quello di creare sensibilità, accrescere la consapevolezza dei rischi e dei limiti personali nella frequentazione dell’ambiente montano ed ipogeo attraverso un'adeguata informazione; rispettare la montagna significa anche responsabilizzarsi nel rapporto che ognuno di noi ha con essa, sempre ma soprattutto nel periodo invernale.



L'evento si svolgerà domenica 21 gennaio in località Conserva di Lauria (PZ) a partire dalle ore 09:00, in una iniziativa aperta a tutti realizzata in collaborazione con la sezione CAI di Lagonegro.



Le attività/tematiche trattatate saranno le seguenti:







- Stand informativo;



- utilizzo app GeoResQ;



- materiali ed attrezzatura;



- campo Artva e prove pratiche di autosoccorso.