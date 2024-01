“La Basilicata, l’acqua e la sua gestione. Parliamone nei territori e per i territori”, sarà questo il tema del convegno che si svolgerà domani 8 gennaio a Senise alle ore 17:00 presso la sala conferenze del Complesso San Francesco.

L’iniziativa, organizzata dal Coordinamento Comitato Acque Lucane, da Medinlucania e dalla sezione Italia Nostra del Senisese, si occuperà della legge 74 del 21 giugno 2023 del governo Meloni che ha portato alla costituzione della società Acque del Sud Spa, in sostituzione dell’Eipli, nella gestione delle risorse idriche della Basilicata.



I relatori, gli esperti e i tecnici presenti, discuteranno delle motivazioni che hanno portato un bene strategico come l’acqua pubblica ad essere stato sottratto ai territori e ai lucani e sul perchè dal 1 gennaio 2024 è stato dato in gestione ad un nuovo organismo societario nazionale che prevede la forte presenza di soggetti privati e una misera quota del 5% assegnata alla Regione Basilicata, oltre che l'assenza totale dei venti comuni del Progetto speciale Senise e i cinque comuni del Medio Agri.



Il programma dettagliato del convegno è il seguente: relazione introduttiva di Domenico Totaro, Coordinamento comitato acque lucane: interventi di: Antonio Amatucci, già sindaco di Francavilla in Sinni e vice presidente Ente Parco nazionale del Pollino; Marco Arcieri, presidente mondiale Icid – Commissione internazionale Irrigazione&Drenaggio; Nicola Mastromarino, presidente Flag Coast to Coast; Giuseppe Decollanz, presidente Acque del Sud Spa.



A seguire: Giuseppe Castronuovo, sindaco di Senise; Lino De Luise, sindaco di Spinoso; Valentina Viola, sindaco di Chiaromonte e presidente facente funzione Ente Parco nazionale Pollino.



Conclude i lavori Dino Nicolia, presidente di Medinlucania.



Modera il dibattito Nicola Melfi, direttore di Radio Senise Centrale.



Parteciperanno al convegno altri sindaci, consiglieri regionali e parlamentari lucani.