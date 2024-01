La Asp Basilicata si affida alla tecnologia e batte tutti sul tempo: prima Azienda Sanitaria in Basilicata ed in Italia a creare il proprio canale su Whatsapp per raggiungere in tempo reale tutti i cittadini-utenti ed informarli di ogni novità.

Sul canale Whatsapp, a cui ci si può aggiungere con invito a cliccare sul link o semplicemente ricercandolo come ASP Basilicata- Azienda Sanitaria Locale Potenza, verranno inserite tutte le informazioni che riguardano i Distretti ed i Poliambulatori ricadenti nell’ambito territoriale della provincia di Potenza e di competenza Asp. Saranno inserite le farmacie di turno con tutti gli aggiornamenti, le sospensioni o le attivazioni delle prestazioni presso ogni struttura, gli appuntamenti più rilevanti in ambito sanitario come campagne vaccinali, campagne informative e divulgative, concorsi e avvisi, comunicati stampa aziendali. Per qualche giorno, nella fase iniziale, sarà un canale scarno di contenuti, ma andrà a regime definitivo nelle prossime settimane con aggiornamenti costanti.

La creazione di un canale whatsapp da affiancare alla già esistente pagina Facebook, anticiperà la presenza su Telegram e su Instagram perché obiettivo aziendale è quello di “accorciare le distanze con l’utenza e arrivare a tutti i cittadini, indipendentemente dalla fascia d’età”. Per il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo, “la salute è un argomento che interessa tutti, dal bambino all’anziano, per cui è necessario dare informazioni complete ed in tempo reale che possano permettere al cittadino di conoscere ulteriormente la nostra azienda, di trovare risposte ai propri quesiti e di essere più vicino al sistema sanitario regionale”.