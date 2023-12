La bravissima poetessa lucana, Caterina Falciglia, si aggiudica il primo posto del “Premio nazionale di poesia Alessandro Fariello - Sulle ali della libertà”, organizzato dall’associazione Angeli senza frontiere OdV. Si tratta dell’ennesimo riconoscimento, a conferma delle ottime doti di scrittura dimostrate da Caterina Falciglia, vincitrice già in passato anche di altri di premi riguardanti la poesia. Di seguito riportiamo il comunicato:

“Sabato 15 dicembre, nella splendida cornice del castello normanno-svevo di Sannicandro di Bari

(Ba), si è svolta la serata finale della terza edizione del Premio nazionale di poesia Alessandro

Fariello “Sulle ali della libertà”, dedicato ad Alessandro Fariello, il “poeta guerriero” affetto da

SMA venuto a mancare due anni fa. Il presidente dell’associazione Angeli senza Frontiere Odv, Vito

Plantamura, organizzatore della manifestazione, ha accolto l’eredità etica del giovane guerriero e

oggi offre un servizio di assistenza agli anziani, a persone diversamente abili, di taxi solidale, attiva

in tutta la ragione Puglia.

Quest’anno il concorso aveva come tema “ La stazione, un immaginario evocativo” ed è stato vinto

dalla poetessa Caterina Falciglia di Tursi (Mt), con l’opera “Il sognatore del sud”. Qualificata la

giuria, presieduta dal saggista, docente e direttore del mensile “DaBitonto” Mario Sicolo, dal

giornalista Nicola Lavacca, dalla scrittrice Chiara Cannito, dall’attrice e regista Rossella Giugliano,

dalla poetessa Luisa Di Francesco e dallo scrittore e traduttore Hafez Haidar, candidato al Nobel per

la Pace e presidente della Camerata dei Poeti di Firenze.

Alla serata di premiazione, condotta da Chiara Longo, presenti anche Raffaele e Costanza, genitori

di Alessandro Fariello, che con amore e coraggio hanno seguito e assistito un figlio straordinario

con un cuore grande, un indomito spirito combattivo e una vena poetica intrisa di valori importanti.

GIUDIZIO DELLA GIURIA:

La giuria del Premio ha inteso conferire il massimo riconoscimento alla poesia intitolata “Il

sognatore del SuDd” di Caterina FALCIGLIA per i seguenti motivi.

Il componimento realizza un mirabile connubio fra titolo e versi, dal momento che il protagonista

della lirica diventa egli stesso parte integrante della natura, che designa un paesaggio meridionale

fortemente connotato da preziose minuzie, che non restano mai meramente materiche, ma,

lentamente e inesorabilmente, si fanno interiori, quando non spirituali. E, così, contemplare il

mondo che lo circonda, consente all’uomo con la valigia di sublimare il reale in un contesto onirico,

fino a sollevare verso la volta celeste la dolente condizione dell’anima sua. La stazione, in questo

modo, si trasforma in simbolo fascinoso e lucente della verità della vita, che solo la poesia sa

custodire nel suo scrigno di parole significanti”.



OPERA VINCITRICE

“Il sognatore del sud” di Caterina Falciglia

Intorno a lui

il giallo bruciato dei campi

e un silenzio secolare.

Il paese dorme sulla collina

e la natura innalza il suo scudo:

binari oziosi fra le sterpaglie

e nessun treno da aspettare.

Se ne sta seduto il sognatore

con valigie di cartone

strabordanti di poesia,

mentre

di solitudine amara

luccica il cielo



Carlino La Grotta