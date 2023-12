Avviato a Melfi, presso l’Aula Magna dell’IIS “Federico II di Svevia” di Melfi, il ciclo di conferenze “I colori del vostro/nostro tempo”, organizzato da Fondazione e Associazione “Francesco Saverio Nitti” unitamente all’IIS “ Federico II di Svevia” di Melfi, riservato agli studenti dello stesso istituto e patrocinato dalla provincia di Potenza e dal comune di Melfi.



Un progetto di quattro conferenze su tematiche importanti ed attuali che vedrà alternarsi, in qualità di relatori, personalità del mondo delle professioni, della comunicazione ed accademico con l’obiettivo di incontrare gli studenti su aspetti civici e civili di temi che riguardano opportunità e rischi del nostro tempo, a lato dei programmi scolastici, ma nel cuore di una fase della trasformazione cruciale della vita che è l’adolescenza.



Ad aprire il ciclo di incontri è stata la conferenza sul “Cyberbullismo e i rischi della rete”, tenuta dall’avvocato Fabio Viglione. Dopo i saluti dell’assessora alle Pari opportunità del comune di Melfi Pamela Montanarella, la conferenza è stata introdotta dal dirigente scolastico Prospero Armentano e dal direttore di Associazione Nitti Gianluca Tartaglia, mentre la docente Maria Rosaria Monaco ha presentato il relatore dell’incontro che è stato seguito con interesse ed attenzione dagli studenti delle classi terze e da quelli impegnati in un progetto contro il “bullismo ed il cyberbullismo” coordinati dai docenti Marilena Buonadonna e Enzo Restaino.



Nel corso della conferenza, animata anche dalle domande degli studenti, l’avvocato Fabio Viglione ha evidenziato le dinamiche del cyberbullismo mettendo in guardia i ragazzi sull’uso non responsabile degli strumenti tecnologici e sui rischi della rete.



“E’ stata una occasione di confronto e di sensibilizzazione su temi di grande attualità –ha affermato Viglione-. La risposta dei ragazzi è stata molto importante. Prevenzione e consapevolezza che viaggiano insieme per costruire e maturare. Gli strumenti tecnologici sono una grande risorsa ma vanno usati responsabilmente, tenendo sempre presente che quando immettiamo commenti o contributi nella rete ne perdiamo il controllo e le nostre esternazioni restano scolpite in uno spazio accessibile a tutti, in modo indiscriminato e permanente”.



Il ciclo di conferenze “I colori del vostro/nostro tempo” proseguirà con il seguente calendario:

14 Febbraio ore 10 “L’amore ai tempi dell’intelligenza artificiale” con il giornalista Maurizio Landi e l’attore Roberto Lombardi, 19 Aprile ore 18 “Il mestiere del giornalista e il contrasto alle fake news” con il prof. Enzo Quaratino docente all’Univesità Lumsa di Roma (rientrante nella notte nazionale del Liceo classico), il 10 maggio ore 10 “L’identità generazionale” con il prof. Stefano Rolando, docente all’Università Iulm di Milano e presidente della Fondazione Nitti.