Stasera, alle ore 21 al Cinema Nuova Italia di Latronico, chiusura del Latronico Film Fest con la premiazione del lungometraggio vincitore. In programma anche la proiezione dei corti vincitori dei giorni scorsi e si proseguirà con il cinema di Daiana Bianco e tanta musica, anche napoletana dei Soul orchestra. Ospite una grande del cinema italiano: Ornella Muti.

La kermesse ha avuto inizio lo scorso 30 aprile, con l’obiettivo di creare un Festival che parli sia di cinema che di Benessere. "Latronico Città del Benessere" è la linea programmatica e il brand attraverso il quale si vuole far diventare Latronico il punto di riferimento in tema di benessere psicofisico.

Il Latronico Film Fest, che ha già avuto ospiti grandi star come Katia Ricciarelli e Giampiero Mughini, è inserito nel progetto“Sentieri del Benessere”, finanziato dalla Regione Basilicata, di cui fanno parte anche i comuni di: Rotonda (capofila), San Severino Lucano, Chiaromonte e Nova Siri.



