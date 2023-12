Si accende l’atmosfera magica del Natale nelle piazze e nelle strade del Comune di Pisticci, addobbate con luminarie e alberi natalizi che faranno da sfondo a un fitto cartellone di eventi pensati per celebrare il Natale in modo coinvolgente e festoso.

- 8 dicembre, 20.30, Pisticci, centro storico - Notte Bianca di Natale, organizzata dal Comune in collaborazione con l’Associazione Centro Studi Gymnasium - Enotria Felix. Il suggestivo centro storico di Pisticci farà da palcoscenico a una combinazione di spettacoli di musica, danza e artisti di strada. Si esibiranno le band La Lady & il Sax, The Shades, Hop’N Swing, e per chiudere il Dj Set a cura di Caveman78.



- 8 dicembre, 21.00, Pisticci, Chiesa dell'Immacolata – Natale nel Mondo, Nell'ambito della Notte Bianca di Natale, concerto dell'Orchestra da camera di Puglia e Basilicata, tenore e direttore Francesco Zingariello, attrice e cantante Maria Grazia Zingariello.



- 8 dicembre, 20.00, Pisticci, Rione Dirupo - Castagne e Vino a cura dell’associazione Portatori S. Rocco - Parrocchia San Pietro e Paolo.



- 8 dicembre, 19.30, Pisticci, piazza Sant’Antuono, Corso Margherita, via Cotugno - Inaugurazione della Prima edizione del concorso a premi Presepi in Paese, a cura di Pro Loco Pisticci.



- 9 dicembre, Pisticci, Piazza Umberto I/Sala Consiliare - È arrivato Babbo Natale, laboratori artistici per bambini, a cura dell'Associazione Il Bacco di Caravaggio.



- 10 dicembre, 10.00, diretta su TRM Tv, SassiLive, RadioLaser - Undicesima edizione del Premio GLOBUS, riconoscimento a chi nei è distinto per l’impegno a favore delle persone con disabilità.



- 16 dicembre, 18.00, Pisticci, Museo Galleria di via Minghetti - Inaugurazione del Presepedell’Associazione Arte, Cultura e Tradizione.



- Dal 16 al 24 dicembre, 17.00, Marconia, piazza Elettra - Inizia Natale sotto la Torre che fino alla sera della Vigilia animerà piazza Elettra con mercatini di Natale, degustazioni di prodotti tipici in collaborazione con l’Istituto Alberghiero, musica , artisti di strada e, il 24, l’arrivo di Babbo Natale con la consegna dei regali. L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con l’Associazione Dolfin APS.



- 18 dicembre, 20.00, Pisticci, Auditorium Cristo Re - Una Voce per Natale, concerto del soprano Marina Tragni e Quintetto d’Archi.



- 21 dicembre, 20.00, Marconia, Chiesa San Giovanni Bosco - Lift Him Up, concerto del coro La Chorus diretto da Maristella Bianco.



- 23 dicembre, 18.00, Pisticci, partenza da via San Donato, Sfilata dei Babbo Natale in Carrozza accompagnati dal Elfi, a cura dell’Associazione Cavalieri di San Rocco. Arrivo in piazza Sant’Antuono.







- 23 dicembre, 20.30, Marconia, Auditorium Don Amedeo Forte - Settima edizione del Premio Mediterraneo - Eccellenze Lucane, a cura dell’Associazione Etnie.







- Fino al 23 dicembre, Tinchi, parrocchia Madonna del Carmine - Laboratori natalizi per bambini.



- 23, 26 e 28 dicembre, 18.30, Pisticci, Rione Terravecchia - Torna il Presepe Vivente di Enotria Felix, quest’anno arricchito da nuove scene e nuovi punti di ristoro.



- 24 dicembre, 10.00 - 13.00, Marconia, piazza Elettra - Maratona Musicale dei Babbo Natale e BabyDance.



- 24 dicembre, 16.00 - 19.00, Pisticci, piazza Umberto I - Maratona Musicale dei Babbo Natale e BabyDance.



- 29 e 30 dicembre, 21.00, Pisticci, Auditorium di Cristo Re - spettacolo teatrale ‘Terapia d’urto’ della Compagnia Associazione Tra Sipario e Realtà.



- 30 dicembre, 17.30, Pisticci, piazza Umberto I - Teatro burattini, giocoleria, spettacolo di magia con il mago Mr. Jack, a cura dell’Associazione Le Matine.



- 30 dicembre, dalle 18.00, Marconia, piazza Elettra - L’anno si chiude con Disco Paradise on Tour (a partire dalle 21.00). Una serata all’insegna della musica per i più giovani con DiMarno DJ e le vocalist Okalè e Doralisa, e la partecipazione della rinomata Factory Casa Surace (dalle 18.00). L’evento è organizzato dal Comune di Pisticci.



- 1 gennaio, 20.00, Pisticci, Auditorium di Cristo Re - Capodanno in Musica con il concerto del Quartetto d’Archi composto da Domenico Masiello (violino), Eliana de Candia (violino), Donatella Lisena (viola), Paola de Candia ( violoncello).



- 2 gennaio, 21.00, Pisticci, Auditorium di Cristo Re - Spettacolo teatrale ‘Terapia d’urto’ della Compagnia Associazione Tra Sipario e Realtà.



- 5 gennaio, 18.30, Marconia, Villa comunale - Adorazione dei Magi, nell’ambito dell’evento Presepe Vivente di Enotria Felix.



- 5 gennaio, 19.00, Pisticci, la Chiesa Madre farà da palcoscenico al concerto della Banda di Pisticci organizzato dall’Associazione Musicale Città di Pisticci.











Per tutti coloro che desiderano partecipare e vivere appieno lo spirito del Natale, invitiamo a seguire i nostri canali social per avere tutti i dettagli sul programma degli eventi.



Un ringraziamento speciale a chi contribuisce a rendere unica questa stagione di festa.