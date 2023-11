Oggi via al Latronico Film Fest con Katia Ricciarelli 30/11/2023 L'idea di base è quella di creare un Festival che parli sia di cinema che di Benessere. "Latronico Città del Benessere" è la linea programmatica e il brand attraverso il quale si vuole far diventare Latronico il punto di riferimento in tema di benessere psicofisico. Salute e benessere è anche uno degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, ma ci sono anche altri punti importanti nell'agenda 2030, trai quali, l'acqua pulita, lotta contro il cambiamento climatico, vita sott'acqua ecc. Tutti temi che tratteremo nel Latronico Film Fest: inserito nel progetto finanziato dalla Regione Basilicata “Sentieri del Benessere”, di cui fanno parte anche i comuni di Rotonda (capofila), San Severino Lucano, Chiaromonte e Nova Siri.

A Latronico è previsto anche un progetto sulla Cineterapia, disciplina usata per accompagnare, attraverso la visione guidata di una pellicola, gli spettatori in un percorso personale di benessere e consapevolezza. Il cinema, dunque, non più solo come momento di relax ma come strumento per potersi liberare da negatività e problemi di vario tipo, uno strumento di benessere, una finestra per una visione differente del mondo per aiutare a trovare nuove chiavi di lettura per affrontare la propria vita e il proprio percorso personale.

Finestra privilegiata anche su Latronico, con i pregi e le opportunità che questo paese può offrire: l'aria buona, il basso costo della vita, l'ospitalità dei suoi abitanti, la natura incontaminata e le possibilità di creare una condizione di vita positiva che vanno a contrapposti all'epoca complicata in cui viviamo. Il Latronico Film Fest si svolgerà nella Città di Latronico presso il Cinema Nuovo Italia dal 30 novembre al 3 dicembre 2023.

Il tema di quest'anno è quello dell'acqua, la gestione responsabile di questa risorsa, il rispetto della biodiversità e la continua ricerca di innovazioni per la riduzione dell’impatto ambientale. Le sezioni sono le seguenti: Miglior Corto di animazione; Miglior Corto - premio alla regia; Miglior sceneggiatura; Menzione speciale



Il programma



30 NOVEMBRE

ore 17:00

Agrobiodiversità che diventa benessere sociale

Convegno sull'agrobiodiversità. Moderato da Eva immediato



ore 18,00

L’AGRICOLTURA SUBACQUEA

Proiezione del filmato

Underwater tour

L’orto di Nemo è il primo esempio di orto sottomarino al mondo. La nuova frontiere dell’agricoltura sostenibile.

Targa d’oro a Ocean Reef Group



Ospite della serata Katia Ricciarelli



ore 21:00

India

Concerto sull’acqua

Rashim Batt

Dopo che nel 1966 l’India è stata colpita dalla carestia, l’agricoltura - settore in cui è impiegato il 45% della popolazione - ha cominciato a sviluppare i sistemi di estrazione delle acque sotterranee, ma i bacini sono andati esaurendosi, aggiungendo alla siccità meteorologica quella idrologica.



1° DICEMBRE



ore 17,30

I temi ambientali: quando manca l’acqua



Siccità (2022)

di Paolo Virzì

racconta di una Roma colta in un presente distopico in cui una grave siccità ha ridotto al minimo le riserve di acqua. La pellicola segue alcuni personaggi che devono tentare di sopravvivere, affrontando le terribili conseguenze di una catastrofe del genere



ore 18,30

CORTI D’AUTORE

Gente del Po' (1943) 7”

di Michelangelo Antonioni

Il primo film documentario (girato nel 1943 e uscito nel 1947), che racconta le fatiche quotidiane e la vita rassegnata dei pescatori sulle rive del Po. Ripreso nella zona di Porto Tolle, il documentario è stato girato a bordo di un barcone a vapore, dove trascorre le sue giornate una famiglia polesana, tra miseria, fango e la paura delle piene.



ore 18,40

Proiezione cortometraggi in concorso

a seguire…



TALK SHORT

Incontro con i registi



Eventi collaterali

ore 20:00

Orchestra Cinema Soul



2 DICEMBRE



ore 16:00

Quando l’acqua è protagonista

Avatar - La via dell'acqua (Avatar: The Way of Water,2022)

di James Cameron.

Prodotto dalla 20th Century Studios, è il sequel del film Avatar del 2009. È stato candidato a numerosi premi cinematografici, tra i quali quattro Premi Oscar (vincendo quello per i Migliori effetti speciali), due Golden Globe e sei Satellite Award. Qui l'acqua non è soltanto protagonista ma è l'obiettivo, la strada, la via da intraprendere.

CORTI D’AUTORE

Il ruscello di Ripasottile, di Roberto Rossellini

(1941) Cineteca di Bologna



ore 18:00

Proiezione cortometraggi in concorso

a seguire…



TALK SHORT

Incontro con i registi



ore 21:00

Gospel orchestra



3 DICEMBRE



ore 18:00

Eventi collaterali

Soul Orchestra



ore 19:00

I temi ambientali: quando manca l’acqua



Utama - Le terre dimenticate

di Alejandro Loayza Grisi (2022)

Racconta la storia di una coppia dell'altopiano boliviano, indecisa se lasciare la propria terra oppure no. In questa pellicola la carenza d’acqua diventa un tema importantissimo, facendoci tornare al tempo in cui erano proprio i corsi d'acqua e le fonti idriche a decretare la nascita delle civiltà: solo dove c'è acqua c'è vita, quindi soltanto in una terra ricca d'acqua l'uomo può prosperare



Ore 21:00

CERIMONIA FINALE

Premiazione

Miglior corto di animazione

Miglior Corto - premio alla regia

Miglior sceneggiatura

Menzione speciale al miglior lungometraggio



madrina del festival

Ornella Muti

Ospite della serata Giampiero Mughini







