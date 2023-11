C'era anche la Basilicata a Milano, nella gremitissima piazza Duomo , in occasione dell'evento “Dona il sangue, salva la vita” promosso da Fondazione Fedez e il Civis, Coordinamento Interassociativo Volontari Italiani del Sangue che riunisce Avis, Croce Rossa Italiana, Fidas e Fratres, che ha avuto l'obiettivo di promuovere la donazione di sangue ed emocomponenti, in particolare tra le fasce più giovani della popolazione, che secondo i più recenti dati sono sempre più restie a compiere questo gesto di generosità. In rappresentanza dell'Avis lucana,Nicola Tomasillo 24 anni di Tito, dove lavora nell'azienda di famiglia. Componente della locale sezione avisina, Tommaso ha iniziato a donare a marzo 2023 con la pandemia “perché era una cosa che avrei voluto fare da parecchio tempo e mi sembrava il momento giusto per farla”. “Grazie al presidente della mia comunale sono diventato attivo anche nella vita associativa dell'Avis sia in paese sia nella 'Consulta giovani Basilicata', che mi ha dato la possibilità di fare trasferte super formative e dove ho potuto conoscere ragazzi splendidi da ogni parte d'Italia". A Milano, racconta il giovane lucano “ è stata una giornata bellissima e per questo ringrazio, l'Avis di Tito, la Consulta e il regionale per l'occasione datami. È stato un ulteriore momento per confrontarsi con altri volontari da tutta Italia e per sensibilizzare giovani e non . È stato inoltre un onore prendere parte ad un gruppo ristretto di 3 volontari che hanno rappresentato l'Avis nel momento dell'arrivo di Fedez e degli altri invitati a parlare all'evento. Credo ci sia un numero davvero importante di potenziali donatori che vogliono donare ma non sono bene informati per farlo, l'obiettivo che mi spinge a far parte dell'Avis è quello di far conoscere le attività dell'associazione e il mondo della donazione nella fascia 18/30 anni”. Ad animare la piazza con Fedez, oltre alle decine di milanesi accorsi per donare il sangue su una delle unità mobili presenti, i tanti volontari delle quattro associazioni coinvolte, che hanno incontrato il pubblico per fornire informazioni utili e raccogliere le intenzioni di donazione. “E' importante fornire ai giovani alternative di impegno e bellezza – commenta la presidente di Avis Basilicata, Sara De Feudis – e ben vengano iniziative del genere. Un grazie a Fedez per essersi fatto portavoce di un importante messaggio e ci auguriamo presto di averlo in Basilicata, sua terra di origine”.