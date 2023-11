“A MIMI’ - TEATRO FESTIVAL FERRANDINA”, la stagione teatrale 2023/2024 del Comune di Ferrandina è stata presentata, oggi, nel corso di una conferenza stampa nella sala consiliare del municipio. Sedici spettacoli serali di altissimo valore artistico con attori di fama nazionale e una sezione speciale dedicata ai ragazzi con cinque matinée gratuiti per gli studenti di tutte le età. Un cartellone che parte, anche quest’anno, il 26 novembre, giorno del 91° anniversario della nascita del poeta e filantropo Mimì Bellocchio, per concludersi il 27 aprile 2024.

“Sarà una stagione scintillante– assicura Angela Melillo, direttore artistico della rassegna- con tanti spettacoli nuovi, artisti di prim’ordine come Biagio Izzo, Nino Frassica, Vittoria Belvedere, Benedicta Boccoli, Gabriella Germani, Primo Reggiani, Sebastiano Somma e Cesare Bocci, insieme a compagnie teatrali espressione del territorio”.

“Il successo della scorsa edizione e l’inserimento di “A Mimì” nell’elenco del patrimonio culturale intangibile della Regione Basilicata- ha evidenziato il sindaco Carmine Lisanti- ha spronato l’Amministrazione comunale a continuare a investire sulla cultura, leva fondamentale per la crescita individuale e la coesione sociale, oltre che fattore strategico di promozione del nostro territorio”.

Il primo appuntamento, dedicato a una pubblicazione che raccoglie gli atti unici di Bellocchio, è di presentazione e benvenuto alla Città. L’unico a ingresso libero.

Il costo dell’abbonamento per seguire gli spettacoli dell’intera stagione è di 120 euro in platea e di 90 in galleria. E’stato previsto, inoltre, un abbonamento per la fascia di età da 0 a 16 anni di 70 euro in platea e 50 in galleria. Gli abbonamenti sono acquistabili al botteghino del CineTeatro Bellocchio a partire da sabato 18 novembre, dalle 17 alle 21, tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21, fino a sabato 25 novembre e/o al raggiungimento di massimo il 50% dei posti a disposizione tra platea e galleria.

I biglietti dei singoli spettacoli saranno disponibili a partire dal 26 novembre su noiticket.botteghinoweb.com/ e al botteghino del CineTeatro Bellocchio tutte le domeniche e il giorno dello spettacolo dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21.



Tutte le altre informazioni relative alla stagione A Mimì-Teatro festival Ferrandina sono disponibili sul sito www.teatrofestivalferrandina.it o contattando il numero 3898311672.