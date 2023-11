In occasione del trentesimo anniversario dalla istituzione del Parco Nazionale del Pollino, l’Ente ha inteso promuovere un evento celebrativo, in programma il 15 novembre alle ore 16:30 a Rotonda presso il Cineteatro comunale. L’appuntamento, dal titolo “Passato, presente e futuro”, sarà un momento per raccontare le principali attività del Parco, gli importanti riconoscimenti ottenuti come quello di Geosito Unesco, i progetti di tutela, protezione e sviluppo sostenibile oltre che il legame con le comunità di Basilicata e Calabria. Il Parco del Pollino è posto infatti, a cavallo tra le due regioni ed è oggi considerato l’area protetta più estesa d’Italia. Sul palco, intervistati da Margherita Sarli, si alterneranno più voci per un racconto corale di trent’anni di storia, mentre si dibatterà sul futuro in un talk dedicato con i rappresentanti istituzionali delle due Regioni, del Ministero dell’Ambiente e di Federparchi. Durante l’evento inoltre, verrà presentato il Fotolibro realizzato in occasione dell’anniversario e la mostra allestita presso l’Ecomuseo del Parco che ospiterà gli scatti più significativi fino alla fine del mese. A seguire è previsto il concerto folk di musica popolare Radio Lausberg.