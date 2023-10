Positivo il bilancio di attività dell’Ente Pro Loco Basilicata Aps ad un anno esatto dalla costituzione che vede protagoniste le Pro Loco lucane con la loro autonomia e identità territoriale, affiliate all’Ente Pro Loco Italiane Aps Rete Associativa riconosciuta dal Ministero delle Politiche sociali e del Lavoro. A tracciare un resoconto dell’attività è il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa il quale sottolinea “grazie alla fiducia e alla lungimiranza di molte Pro Loco lucane fondatrici e affiliate al nuovo organismo regionale possiamo ritenerci come comitato regionale di coordinamento soddisfatti di garantire assistenza rafforzando l’autonomia delle singole associazioni e valorizzando l’identità territoriale. Tutte le Pro Loco lucane con l’adesione all’Ente Pro Loco Basilicata Aps hanno regolarmente ricevuto il Decreto Ristori del Ministero delle Politiche Sociali relativamente agli anni della pandemia sanitaria da Covid – 19, tutte sono trasmigrate in autonomia nel Registro unico nazionale terzo settore - Runts come associazione di promozione sociale – Aps secondo il Codice del Terzo Settore e in collaborazione con l’ Ente Promozione Italia Aps hanno anche tutto il diritto di lavorare su progetti di Servizio Civile in alcuni comuni lucani coinvolti. In questo anno di intensa attività – continua Franciosa - abbiamo lavorato a far nascere sul territorio lucano anche nuove associazioni Pro Loco iscritte nell’Albo della Regione Basilicata e iscritte al Runts come associazioni di promozione sociale, in paesi sia della provincia di Potenza che della provincia di Matera, dove si avvertiva la necessità, portando un valore aggiunto al sistema turistico regionale. Abbiamo sottoscritto importanti accordi di partenariato – ci tiene a rimarcare Franciosa - con Anci Basilicata per la stretta sinergia con i Comuni lucani nella promozione e salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale, con Magazzini Sociali – Associazione Io Potentino per la lotta allo spreco alimentare, con l’Associazione Eventi Green finalizzato a promuovere l’organizzazione di eventi sostenibili sul territorio regionale e con la società “iInformatica” per la promozione digitale turistica dei borghi lucani in particolare con il progetto Realverso Lucanum – Metaverso della Sostenibilità. Grazie all’affiliazione alla Rete Associativa Ente Pro Loco Italiane Aps – continua il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps - le Pro Loco lucane possono beneficiare degli accordi nazionali con Ministero del Turismo, Uncem – Unione nazionale Comuni e Comunità Montane, Cna Turismo e Commercio, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale progetto Turismo delle Radici, Fondazione Symbola, Agci – Associazione Generale Cooperative Italiane, Roma Open Lab, Unoe – Unione Nazionale Organizzatori Eventi, Lea e Siae. Siamo un organismo impegnato quotidianamente per la crescita sociale, turistica e culturale lucana – conclude Franciosa – a supporto delle Pro Loco, degli Enti del Terzo Settore, dei Comuni, delle imprese turistiche e delle aziende, dell’Apt Basilicata e della Regione Basilicata che attraverso la sensibilità istituzionale del Presidente Vito Bardi ha riconosciuto l’importante attività che le Pro Loco con l’instancabile lavoro dei volontari stanno portando avanti su tutto il territorio regionale accogliendo di buon grado l’operatività ed il supporto offerto dal nostro organismo regionale”.