A distanza di pochi giorni dalla conclusione della sesta edizione del Lucania is Comics (14 e 15 ottobre, Centro Sportivo “Rocco Mazzola”, Potenza), si respira ancora l’aria del forte fermento culturale che ha caratterizzato la due giorni, con un ottimo risultato sia in termini di partecipazione attiva e coinvolta, che in termini di riscontro fuori e dentro regione.



Una eco che apre la strada alla VII edizione, grazie all’affetto, l’impegno profuso e il desiderio di crescere ancora. Il numeroso pubblico è stato coinvolto in attività diversificate e interattive, contest, giochi, tornei, videogiochi, esibizioni di fumettisti professionisti, workshop di fumetto e di disegno, interviste e incontri con autori di fama nazionale ed internazionale, spettacoli di danza e cosplay, proiezioni, sessioni di giochi da tavolo, giochi di ruolo dal vivo e concerti.



Il tema legato alla Fantascienza e alla Scienza, il variegato programma, le attività e gli ospiti d’eccezione sono stati il baricentro attrattivo.

Grande attenzione al tema della divulgazione scientifica con la presenza di Emilio Lapenna, astrofisico e ricercatore del CNR_IMAA con l’intervento “Dalle 12 Case al resto della Galassia: observing the real Saint Seya “, Giuliano Liuzzi ricercatore NASA e Guido Masiello Docente di Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre Università degli Studi della Basilicata con lo spettacolo divulgativo “E poi silenzio… La Fantascienza quando non è un film: Climate Change e scenari da Ken il guerriero e “Chi ha paura del buio?” con il suo racconto sul il viaggio delle sonde Voyager in un momento di storytelling scientifico.



Ampio spazio nella manifestazione ha avuto il doppiaggio, con perfromance live a cura di David Chevalier (Loki nel MCU, Kylo Ren nella saga di Star Wars, Morty Smith in Rick and Morty) e

Mirko Cannella (Rio de "La casa di Carta", Billy in "Strange Things", Jughead Jones in "Riverdale").



Ricordiamo anche alcuni disegnatori di punta del panorama nazionale come i bonelliani Raho (Nathan Never) e Giordano, illustratore per Diabolik (Mondadori, Astorina). La locandina stessa dell’evento è frutto dell’estro del mangaka Andrea Dentuto, ospite dell’edizione precedente, conosciuto anche in Giappone per aver disegnato le storie originali di Lupin III.



Anche quest’anno spazio al cinema grazie a Visioni Verticali, partner dell’Associazione Culturale Nerdworks, con il cortometraggio animato “Machines Pilot” di Cristian Ciumac.

Presente anche Antonio Nicoletti direttore generale A.P.T. Basilicata che ha presentato sul palco del Lucania is Comics il progetto “Basilicata Comics & Games, raccontando insieme a Silvio Giordano, la nascita del progetto, le attività presenti come la collaborazione con Topolino e alcune novità che verranno presentate durante il prossimo Lucca Comics & Games.





Come in ogni edizione, infine, l’associazione promotrice dell’evento ha portato avanti una campagna di sensibilizzazione verso tematiche di interesse sociale.

Zero Sprechi è stato il motto degli organizzatori scegliendo di non stampare in eccedenza locandine e manifesti e veicolare l’intera campagna pubblicitaria dell’evento soltanto sui social network.



Soddisfatti della crescita e dell’interesse suscitato, con il cuore sempre oltre l’ostacolo, il Presidente, il Direttivo e tutti gli Associati dell’Associazione Culturale Nerdworks si stanno già dedicando con rinnovato e ancora più forte entusiasmo alla VII Edizione del 2023, cavalcando l’energia dei consensi, delle amicizie nate e consolidate, delle proficue collaborazioni e dei sogni, che mantengono viva la fiamma delle passioni.