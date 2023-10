“Josè Libertella ha salvato il tango. Grande musicista lucano , di Calvera , ha affascinato l’Argentina ed il mondo con la sua musica e con la rivalutazione del ballo , il tango : una struggente passione per la musica e per il ballo che ha coinvolto milioni di persone. Il suo ricordo ed il suo memoriale realizzato meritoriamente dal comune di Calvera e dal suo sindaco Pasquale Bartolomeo ,con la colta regia artistica di Antonio Corona , rappresenta una traccia significativa che può trasformare il comune lucano in un borgo artistico dedicato alla musica ed al tango in memoria di questo figlio illustre, che ha incantato l’Argentina ed il mondo , divulgando il tango e la musica , introducendo musicisti, cantanti e ballerini che ancora lo venerano in tanti Paesi”. Lo ha detto l'assessore all'Ambiente, Energia e Territorio della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, partecipando a Calvera agli eventi celebrativi, cofinanziati dalla Regione Basilicata, in onore di Josè Libertella. “Una scuola per tutti gli appassionati del tango e delle sue musiche potrebbe concorrere a rivitalizzare quel centro bello della valle del Serrapotamo . Il festival di questi due giorni a Calvera ha coinvolto tanto e tante persone provenienti da diversi paesi”.