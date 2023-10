Nell'ambito delle attività di prevenzione del tumore al seno previsto per il mese in corso, anche la Asp Basilicata partecipa all’ “Ottobre Rosa” con una campagna di screening gratuito destinato alle donne di età compresa fra i 18 e i 44 anni. Il primo appuntamento è per l'inizio della prossima settimana: in collaborazione con l’Unità di Senologia Diagnostica dell’Irccs Crob di Rionero e il Circolo Culturale Femminile di Palazzo San Gervasio, la Asp effettuerà controlli gratuiti con ecografia alla mammella che non necessitano di prescrizione medica. L’appuntamento, previa prenotazione al numero 320.5610076, è previsto per lunedì 16 ottobre presso il Punto Salute di Palazzo nella fascia oraria tra le 10.00 e le 12.00 e in pomeriggio tra le 16.00 e le 18.00. Il 19 ottobre, invece, sempre in collaborazione con il Crob e con la Pro Loco, la prevenzione si sposterà a Rapone presso il Consultorio dove dalle 14.00 sarà possibile sottoporsi ad ecografie senologiche gratuite per le donne tra i 25 e i 40 anni. Anche qui, occorre prenotarsi al 368.3431565.

Appuntamenti scaglionati il 19 ottobre presso la Stanza Rosa dell'Ambulatorio ASP di Tito e presso il Consultorio Familiare di Villa D’Agri e il 24 ottobre presso il Consultorio Familiare di Via della Fisica a Potenza e presso il Consultorio Familiare di San Brancato di Sant’Arcangelo. I quattro appuntamenti saranno incentrati sulla "Donna attenta alla propria salute……Donna siCura di se’" per rimarcare ancora l'importanza della prevenzione contro le neoplasie senologiche. Alle donne che parteciperanno alle iniziative dell'ottobre rosa verranno date nozioni sugli stili di vita salutari, verrà proposta la corretta maniera per l'autopalpazione della mammella e verranno fatti controlli senologici da effettuare a seconda dell’età. Per prenotazioni, ci si può rivolgere ai seguenti numeri 0971.425250-425251-425247 per Potenza e Tito; 0975.312374 per Villa d’Agri; 0973.611843 per Sant’Arcangelo.

La prevenzione resta l’arma fondamentale per scongiurare la formazione di una neoplasia senologica che è tra i cinque tumori più diffusi tra le donne. Stando ai dati, siamo ad oltre 50mila diagnosi che interessano una donna su otto per cui prevenire significa scoprire la patologia e curarla in tempo, garantendo un ottimo range di sopravvivenza che allo stato attuale è del 90% entro i cinque anni dalla formazione tumorale.

In occasione dell'ottobre rosa ed in concomitanza con gli appuntamenti, i presidi territoriali dell'Asp verranno illuminati di rosa.