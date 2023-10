Giuseppe Pandolfi, giovane attore rotondese classe ‘96, tornerà sul grande schermo con il film, attualmente in lavorazione, ‘La Volpe e l’Uva’. La pellicola, della Magic Effect Production, per la regia di Pier Maria Cecchini, uscirà nei cinema intorno alla metà dell’anno prossimo.

Giuseppe interpreta il capo sala di un ristorante di lusso ed è amico di vecchia data del Giuba (Gaetano Gennai, che ha fatto molti film con Pieraccioni), uno dei protagonisti. Assieme a loro due, il cast è composto da: Massimo Ceccherini, Paolo Bernardini, Alessandro Cosentini, Elisabetta Pellini, Gabriella Ceccherini, Raffaella Paleari e Dafne Barbiero.

“Sono rimasto stupito per aver ricevuto questa parte - ci dice l’attore rotondese - riuscivo a fare qualcosa, come durante le dirette live di Fiorello in “Viva Rai 2”, ma non mi aspettavo nulla di così importante. Avevo iniziato, ma il Covid ha fermato ogni cosa e mi ha costretto a stare fermo per tanto tempo. Per due anni sono rimasto a Rotonda e questo mi ha limitato, in quanto le opportunità chiaramente erano pressoché inesistenti”.



Durante la pandemia è rimasto a lavorare a Rotonda nel ristorante-pizzeria dei genitori, ma poi la partenza per una grande città.

“Oggi vivo a Firenze, e sono abbastanza impegnato poiché la mattina lavoro nella palestra e la sera do una mano nell’albergo-ristorante dei miei zii. Non è che avessi abbandonato i miei sogni, ma ovviamente bisogna lavorare. Rispetto alla Basilicata, una realtà come questa, chiaramente, consente che si presentino opportunità e, per caso, ho incontrato la produzione di questo film con cui ho poi fatto il casting che ho superato”.

Qualche anno fa Giuseppe si è diplomato all’Actor’s Planet, una scuola di recitazione di Rossella Izzo presso la Luiss Guido Carli, in cui entrò nei 23 ammessi sui quasi 4mila che ci avevano provato e che gli aveva dato la possibilità di seguire lezioni tenute da attori, tra gli altri, del calibro di Ricky Tognazzi, Luca Argentero, Myriam Catania o registi quali Federico Moccia (‘Scusa ma ti chiamo amore’) e Fausto Brizzi (‘Notte prima degli esami’). Per la sua formazione è stato importante anche il Centro internazionale ‘La Cometa’, di Lilly Cecere.

Prima de ‘La Volpe e l’Uva’, ha anche partecipato come comparsa al film di Rocco Papalaeo ‘Scordato’. In passato, ben prima dell’incubo Coronavirus, era stato il protagonista di una puntata di a "Torto o ragione? Il verdetto finale", programma di Rai 1 condotto da Monica Leofreddi. Inoltre, nel suo curriculum figura anche “Take me out”, trasmesso da Real Time, e l’ingresso in “Vip Tv”, del gruppo Sciscione, per progetti pubblicitari e con cui collabora attualmente.

‘La Volpe e l'Uva’ è una commedia brillante, come spiega il regista, rivolta a un pubblico eterogeneo. L’aspetto più intrigante di questo film non è la storia, ma il modo in cui viene raccontata attraverso la toscanità tipica di un piccolo paese di provincia. Il vino giocherà un ruolo fondamentale, così come lo scenario della Toscana dove si stanno girando le scene.

La Magic Effect Production, nasce dall’idea della sua fondatrice, la dottoressa Graziella Terrei e di un gruppo di amici unitisi per dar vita alla loro grande passione per il cinema. Il nonno, Federico ‘Friz’ Micucci, è stato per 20 anni il presidente della ‘20th Century Fox Italia’ e, grazie a lui, il colosso americano della cinematografia decise di aprire la sede italiana e di affidarla alla sua responsabilità.



“Spero che in futuro con questa casa di produzione possa esserci la possibilità di fare anche altro - aggiunge ancora il giovane artista lucano - loro credono in me e mi auguro di proseguire insieme. In questa pellicola non sono il protagonista, ma ho comunque una parte che mi consente di mettermi in vetrina. Costanza e perseveranza sono la chiave, nonostante le situazioni a cui andiamo incontro nella vita, per muovere sempre un nuovo passo verso il traguardo dei proprio sogni. È in quell’assordante silenzio che bisogna agire, sognare portare a termine”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it