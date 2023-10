Mercoledì 11 ottobre, presso l'hotel San Domenico di Matera, alle ore 18,30 sarà presentato il recital 'La lunga notte di Olimpia', con Isabella Urbano, Giuseppe Selvaggi ed il trio 3 for the Road. L'evento è organizzato dall'associazione potentina Le Ali di Frida in collaborazione con il Circolo Radici di Matera.

La manifestazione vuole essere un omaggio ad una delle figure simbolo della terra di Basilicata, Olimpia Fuina Orioli, madre del giovane Luca la cui morte, avvenuta nel 1988, é ancora avvolta nel mistero. Nessuna risposta è stata data a questa madre che in tutti questi anni ha continuato a chiedere verità e giustizia per il figlio. Il recital ripercorrerà, anche attraverso i versi di Luca, le principali tappe del cammino di amore e fede di questa straordinaria Madre Coraggio che ancora attende una risposta al suo dolore.