Sarà l’auditorium del Centro culturale Nitti a Melfi, in vico San Pietro snc, ad ospitare, sabato 16 Settembre alle ore 17.30, l’evento “Scotellaro, un socialista nel bivio della storia” organizzato dall’Associazione “Francesco Saverio Nitti” con il patrocinio del comune di Melfi.

“Celebriamo il centenario della nascita di Rocco Scotellaro –afferma il direttore di Associazione Nitti Gianluca Tartaglia- con un incontro che ne evidenzierà soprattutto la passione e la militanza nel partito socialista, la partecipazione al congresso di Firenze del 1946, l'attenzione per le questioni sociali che affliggevano la sua gente (anche in qualità di sindaco di Tricarico), la sua partecipazione alla lotta contadina per l'occupazione e l'utilizzazione delle terre incolte per strapparle al latifondo, il suo meridionalismo, i rapporti con Carlo Levi e Manlio Rossi-Doria,personaggi che influirono sulla sua formazione, ed altri temi che hanno caratterizzato la breve, ma intensa vita dell’intellettuale e politico lucano”.



Donato Verrastro, docente di Storia Contemporanea (Università degli Studi di Basilicata) e Nicola Coccia, giornalista e scrittore, ne parleranno insieme alla giornalista Beatrice Volpe.