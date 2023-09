3/09/2023 - Terranova rende omaggio a Vincenzo Genovese

Non per dovere e neppure per mestiere voglio rendere omaggio a Vincenzo Genovese, carabiniere nativo di Terranova di Pollino, al quale il Comune ha voluto dedicare qualche ora, in un incontro pomeridiano nella Villa Unità d’Italia, per raccontare la vita, non...-->continua