Persone, parole, cibo e amplificazione mediatica digitale. La Regione Basilicata, direzione generale Politiche Agricole, grazie anche alla collaborazione con l’Ufficio stampa e comunicazione istituzionale, sarà protagonista a Bologna, dal 20 al 21 ottobre 2023 all’evento C’è più gusto, il festival del content hub del Gruppo Gedi dedicato al mondo della gastronomia. In programma workshop, masterclass, mostra mercato per le imprese lucane partecipanti da selezionare attraverso una manifestazione di interesse. C’è tempo fino al 3 settembre 2023 per iscriversi e prendere parte alla kermesse con una proposta natalizia, tra cui: panettoni, vini, spumanti, formaggi, tartufi, conserve e prodotti da forno e altre soluzioni gastronomiche.



“Noi siamo quello mangiamo” è il titolo della seconda edizione del festival che, nel suo mix di personaggi, esperienze e temi, propone un programma ricco di presenze e grandi chef, integrato con azioni di comunicazione mirate, con la possibilità di esporre, degustare e vendere le proposte natalizie al mercato allestito all’interno del Salone del Podestà.



“Partecipiamo al Festival C’è più gusto e sosteniamo le imprese del settore agroalimentare – dichiara l’assessore alle Politiche agricole, Alessandro Galella – con un format ricco che ci consente di promuovere le produzioni dedicate al Natale lucano e favorire la visibilità, la conoscenza e la vendita delle tipicità regionali di stagione legate alle tradizioni e alla cultura del cibo. Gli operatori potranno offrire degustazioni e incontrare i buyer della distribuzione organizzata, i ristoratori, i giornalisti di settore e il pubblico degli appassionati. Le imprese partecipanti potranno anche beneficiare dell’esposizione mediatica offerta dal gruppo Gedi per raccontare il nostro territorio, le eccellenze enogastronomiche proposte, per nutrire la conoscenza dei lettori attraverso un sistema di contenuti multimediale sulle piattaforme del gruppo su Repubblica.it, La Stampa.it, Huffpost e sui siti dei quotidiani del Gruppo Gedi, in edicola con Repubblica e La Stampa, sul mensile il Gusto e sul territorio con il Festival C’è più gusto”.



Per partecipare, iscriversi alla manifestazione seguendo il link e inserendo i dati richiesti.



https://forms.office.com/e/n9eWPaqFmK



Le imprese selezionate saranno contattate dalla struttura di Agromarketing della direzione generale Politiche agricole per concordare modalità e azioni di comunicazione da mettere in campo.