Il giorno 3 settembre sarà inaugurata, presso la Pinacoteca Provinciale di Potenza, alle ore 17:00, la personale di Nicola Figliuolo, fotografo potentino che si occupa di fotografia di paesaggio, architettura e paesaggio urbano e street photo.

L’evento è patrocinato dalle Province di Potenza e Matera e dei Comuni di Genzano di Lucania e di Irsina, dall’ APT Basilicata e dall’Ente Pro Loco di Basilicata.

Il corpus della mostra, denominata "Terra Madre", consta di n. 36 stampe fotografiche fine-art su carta museale in formato 30x45 cm suddivise in 8 otto diverse sezioni.

Viene presentato un excursus sui territori da sempre adibiti alla coltivazione del grano e del foraggio proponendo una vista che va dalle vecchie abitazioni messe al tempo a disposizione dei contadini, ormai monumenti del passato, alle enormi e bellissime distese di grano, al dolce declinare delle colline rappresentate in diverse stagioni e con diverse ed accattivanti condizioni di luce.

Oltre a voler trasmettere la bellezza delle terre oggetto della ricerca e ad invitare a una maggiore presa di coscienza della grande ricchezza che rappresenta il Paesaggio, bene da proteggere e tutelare, l’autore vuole, attraverso le sue immagini, trasmettere le emozioni e gli stati d’animo generatisi in lui durante più di dieci anni (2012/2023) di riprese fotografiche: questo attraverso il racconto del territorio e del paesaggio rurale di una parte della Basilicata oggetto della riforma agraria degli anni 50/60 e precisamente dell’Alta Valle del Bradano e in particolare dei territori dei comuni di Genzano di Lucania e di Irsina.

Sono previsti i saluti del direttore del Museo Provinciale di Potenza, Ing. Enrico Spera e gli interventi del Presidente della Provincia di Potenza, dott. Christian Giordano e dello scrittore Dino De Angelis.

Per l’occasione sarà presentato l’omonimo volume monografico contenente le foto della mostra corredate dai testi del giornalista e critico d’arte Rino Cardone.



La mostra resterà aperta al pubblico fino al 29 settembre 2023 con i seguenti orari:

Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 9:00/13:30 (ultimo accesso ore 13:00)

Martedì - Giovedì ore 9:00/13:30 (ultimo accesso ore 13:00) - ore 14:30/17:30 (ultimo accesso ore 17:00)