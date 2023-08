Lucia Cavallo di Sant'Arcangelo (PZ) è la prefinalista nazionale per l’edizione di Miss Italia 2023 con il titolo di "Miss Framesi Basilicata" per Miss Italia Basilicata. Le selezioni che si sono svolte a Policoro (MT), ha visto premiare la giovane ventenne che studia presso l’Accademia di moda e designer, in quello che si può definire evento clou, per tutte quelle ragazze che ambiscono all’importante coronamento di Miss Italia. In queste ore inoltre, è possibile votare attraverso la pagina personale di instagram clicca qui un video dedicato alle bellezze di Sant’Arcangelo che, può consentire alla lucana di conquistare un altro premio, ovvero Miss Social 2023. Un grosso in bocca al lupo a Lucia quindi, con la speranza che possa riuscire a raggiungere i suoi obbiettivi e portare il nome della Basilicata sempre più in alto.



Carlino La Grotta