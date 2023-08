L’acronimo TED sta per Technology, Entertainment e Design, tecnologia, divertimento e creazione e la X per evento organizzato in modo indipendente. Si tratta di una kermesse sul modello americano delle Ted Conference in cui personalità di spessore operanti in vari settori, dalla comunicazione al digitale, dall’arte allo sport, dalla scienza alla letteratura, esprimono la loro prospettiva su un tema che dà titolo alla manifestazione.

La loro mission è quella di generare una comunità di donne e uomini creativi, fonte d’ispirazione e d’azione per i fruitori di questi straordinari spazi culturali.



Licensee del TedxPolicoro è Susy Benevento, docente di Tedesco nella città lucana, supportata da un folto gruppo di volontari, che hanno testimoniato con il loro immediato coinvolgimento la passione e l’entusiasmo per le cose belle e di valore. “Ci tenevo che la mia città fosse connotata già nella denominazione dell’evento”, ha dichiarato Susy Benevento,” che avesse l’onore di essere inserita nella mappa internazionale dei Tedx, un’opportunità importante per Policoro, di crescita culturale e sociale.



In uno dei luoghi simbolo della città lucana, che ha segnato la sua storia, il TEDxPolicoro ha scelto come Leitmotiv la VERTIGINE, il mondo disorganizzato, che sfugge al controllo, disubbidisce alle regole, provoca, si ribella a qualsiasi ordine prestabilito. Ma la vertigine ci protegge anche da qualcosa di spaventoso: il nostro desiderio di lanciarci nel vuoto.



Ci parleranno della loro esperienza di Vertigine, Miriam Vitiello, Professore all’Università Normale di Pisa e dirigente di Ricerca presso il CNR, Tareke Brhane, Presidente del Comitato 3 Ottobre , Trifone Gargano, Professore presso l’Università degli Studi di Bari, Antonio Papangelo, professore associato del PoliBa, Elena Panciera, esperta di comunicazione inclusiva, Filippo Caccamo, attore e comico

Sulla vertigine si focalizzeranno anche i talk di Domenico Formica, Professore all’Università di Newcastles, esperto in robotica applicata alle neuroscienze, Carmine Pinto, professore di Storia Contemporanea presso l’Unisalerno, Ilenia Grieco, founder del metodo Private Nutrition, Antonio Squeo, manager in Hevolus, azienda leader in modelli digitali innovativi, Carmela Suriano, Premio Eccellenza Donna 2023- Basilicata, per i suoi successi nel settore agroalimentare e Rocco Graziano, pluricampione mondiale di karate.



Piacevoli intermezzi di musica e poesia faranno da contrappunto agli interessantissimi talk: il duo Nua, costituito da Emanuele Blandamura e Francesca Camardo, con la loro musica d’ispirazione indie e neo soul, la band Balca Bandanica, che regalerà al pubblico un’originale miscela musicale , nata dalle contaminazioni di jazz, rock, funk, folk e classica e il vincitore 2021 di Poetry Slam, Giuliano Logos, che combina nella sua performance poesia, rap e coinvolgimento dell’audience.



Il TEDxPolicoro sarà anche occasione per la degustazione di prodotti tipici della tradizione culinaria e vinicola della Basilicata, gentilmente offerti da alcuni degli sponsor della manifestazione.



Ancora qualche giorno per comperare i biglietti su piattaforma Eventbrite, cercando l’evento TEDxPolicoro o accedendovi attraverso il sito tedxpolicoro.it.