Due giorni di musica a Pignola che lo scorso fine settimana ha ospitato la “Rassegna internazionale della cultura e delle tradizioni popolari” organizzata dalla Pro loco Circolo culturale “Il Portale” in collaborazione con la Regione Basilicata, l'Apt e e il Comune. La due giorni, giunta alla 39esima edizione, ha visto esibirsi, sabato in piazza Risorgimento, Mimmo Epifani & The Barbers in concerto. Il gruppo di pizzica e musica tradizionale salentina di San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi e il suo leader Epifani, considerato dalla critica uno tra i migliori musicisti di musica etnica a livello internazionale, hanno divertito il numeroso pubblico presente per l'occasione. Domenica, invece, sempre in piazza Risorgimento, è stata la volta di Graziano Lamarra & i "Lucania Power" con “Io sono taranta tour 2023”. Il noto musicista polistrumentista etnico e cantante di Tricarico, fondatore della Crew Progressive, “Lucania Power“, e dalle innumerevoli collaborazione da: Antonio Infantino, il gruppo “I Tarantolati di Tricarico” e “Il Terronista“, Rocco Mentissi, Antonio Guastamacchia, il gruppo degli “Idrusa”, “la Band N’drovolatonze“, tantissimi altri artisti, musicisti lucani e non. Con la sua “Lucania Power” , ha percorso nuove sperimentazioni musicali, e frequentato i maggiori teatri italiani e d’Europa. "Bilancio positivo per i due giorni della rassegna – ha dichiarato la presidente della Pro loco Circolo culturale “Il Portale” Loredana Albano- quest'anno abbiamo anche ritrovato un partecipato e numeroso pubblico giovanile che ha apprezzato la scelta degli artisti che si è deciso di far esibire nella città pignolese. Appuntamento al prossimo anno quando la rassegna celebrerà l'importante compleanno, ossia 40 anni”. Per il sindaco, Antonio De Luca “ si è trattato di un affascinante viaggio attraverso le radici culturali e le tradizioni popolari. L'obiettivo principale della manifestazione è quello di celebrare e preservare l'eredità culturale della nostra comunità, offrendo un'occasione unica per vivere la profonda ricchezza delle tradizioni popolari, oltre a creare un ponte tra il passato e il presente. Questa rassegna rappresenta per Pignola un'incredibile opportunità per connetterci con le nostre radici culturali e comprendere meglio la diversità che ci circonda; siamo entusiasti di offrire il nostro contributo, pronti alla collaborazione per il rilancio delle attività del Circolo poiché crediamo che l'apprezzamento delle tradizioni popolari possa arricchire il tessuto sociale della nostra comunità".