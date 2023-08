Coniugare efficientamento energetico e sostenibilità ambientale per concorrere alla rivoluzione green. Due obiettivi che si fondono nel progetto di riqualificazione energetica che ha interessato l’edificio della sede Inps di Matera. Oltre al risparmio energetico con l’installazione di pannelli solari, sono state infatti posizionate delle cassette per consentire ai falchi grillai di nidificare. Una best practice riconosciuta dall’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Nelle sedi Inps di Potenza e Matera sono stati progettati tre impianti in grado di garantire un approvvigionamento energetico per oltre 150 kWp complessivi installati e una produzione annua stimata di circa 200.000 kWh. Gli impianti concorrono ad una integrata e complessiva riprogettazione impiantistica ad elevata innovazione contribuendo a rendere ottimali la gestione energetica e la funzionalità dell'edificio e degli spazi interni.



Benedetta Dito, direttrice regionale Inps Basilicata e l’architetto Giuseppe Russo, coordinatore area tecnico edilizia dell’istituto, nel podcast spiegano gli interventi e i benefici ottenuti.