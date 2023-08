Un pubblico attento e numeroso ha fatto da degna cornice alla presentazione del libro "Come un fiore sul quaderno" di Isa Grassano (Giraldi editore, 2022) organizzata dall’Associazione “Francesco Saverio Nitti” nella Villa comunale di Melfi.



L’evento, che rientra nel cartellone delle manifestazioni estive allestito dal comune federiciano, è stato aperto da Gianluca Tartaglia, direttore dell’Associazione “Francesco Saverio Nitti”, e dal presidente del Consiglio comunale Vincenzo Destino che ha portato il saluto della civica amministrazione.



E’ toccato alla giornalista Beatrice Volpe dialogare amabilmente con l’autrice alla scoperta di un libro che ha riscosso l’interesse e il gradimento del folto pubblico presente.



“Isa Grassano è ricca di verve, nel parlare e nello scrivere - ha affermato Beatrice Volpe-. Il suo secondo romanzo, già in ristampa, è il racconto di un’infanzia vissuta in un paesino lucano, negli anni ‘80 che in questa terra sono lontanissimi dall’edonismo delle metropoli dell’epoca. I 10 anni di Speranza sono segnati da amicizie, piccole delusioni, sogni e una sterminata fantasia, unico modo per superare gli angusti confini di una società chiusa e lenta nell’ accettare i cambiamenti. Speranza è una ragazzina sveglia e studiosa, che ritroveremo donna realizzata. “Come un fiore sul quaderno” è un romanzo di formazione, un viaggio nella preadolescenza, un affresco della vita di paese. Un romanzo godibile, che aiuta a comprendersi meglio. E a recuperare sogni e fantasia, come la protagonista”.



“Sotto lo sguardo della statua di Francesco Saverio Nitti, nella città in cui Federico II di Svevia emanò le Costituzioni e con un fiume di persone ad accogliere me e Speranza e Rosa, le protagoniste del mio romanzo. Non poteva esserci scenario più bello – ha sottolineato Isa Grassano- per presentare ‘Come un fiore sul quaderno’ e aprire il book tour estivo. Profonda gratitudine per l’Associazione Francesco Saverio Nitti portavoce di eventi letterari così particolari. Queste ‘voci’ rendono la Basilicata una terra da scoprire sempre di più anche sotto l’aspetto culturale”.



Il calendario culturale estivo dell’Associazione “Francesco Saverio Nitti” proseguirà con la presentazione del libro storico “Quelli che credettero” di Antonio D’Andria e Antonio Cecere il prossimo 2 settembre presso il vestibolo del Palazzo Vescovile di Melfi.