Disponibile da oggi, martedì 8 agosto, su Youtube il video di "Sotto attacco", il nuovo singolo di Effetti Collaterali, la rock band di Potenza che per questo lavoro vanta la collaborazione con 'O Zulù, frontman dei 99 Posse. Edito da Lukania Sound Digital, il brano denuncia la falsità dei motivi per cui si scatenano le guerre attuali, che "i nostri governanti hanno l’arroganza di spacciare come missioni di pace"; sottolinea il peso delle parole, la capacità e l'importanza di indignarsi. Il video, diretto da Luigi Giordano, mostra la band mentre suona immersa in uno scenario che rievoca guerre e conflitti, affiancata da Luca Persico “'O Zulù” che, guardando in camera, si rivolge direttamente allo spettatore con versi che scandiscono ritmo e ritornello.



Attivi sulla scena rock dal 2008, hanno tratto ispirazione da artisti come Nirvana, De Andrè, Fugazi e tanti altri. Effetti Collaterali – insieme al cantautore Controsenso – sono tra gli artisti che hanno vinto il contest musicale "DAMMI SPAZIO", organizzato da ARCI BASILICATA in collaborazione con “Officine culturali – Al Verde”.



Dicono gli Effetti Collaterali di "Sotto attacco":



“Si tratta di un brano apertamente pacifista e antimilitarista, un brano che parla e denuncia tutte quelle guerre spacciate per missioni di pace o umanitarie; Sotto attacco perché quotidianamente siamo bombardati dai mass media; Sotto attacco perché l’importanza delle parole e del dialogo, la presa di consapevolezza sono fondamentali per noi come per Luca Persico “'O Zulù”, con cui abbiamo trovato un'intesa immediata nel realizzare e riarrangiare un brano che ci rappresenta molto”.





Gli Effetti Collaterali sono:



Fabio Settembrino (voce/chitarra/autore)



Victoria Sannicandro (violino)



Marina Lorusso (chitarra acustica)



Gianluigi Santoro (basso)



Antonio Santoro (batteria)









Credits brano e video – Sotto attacco



Testo – Fabio Settembrino



Musica – Fabio Settembrino



Voce – Fabio Settembrino, Luca Persico



Arrangiamenti e preproduzione: Fabio Settembrino ed Effetti Collaterali



Post produzione, mix e master: Fabio Settembrino, Victoria Sannicandro, Dino di Biase, Manuel Brando



Regia: Luigi Giordano



Montaggio, animazione: Carmelo Settembrino