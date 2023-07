Anche quest’anno il Soccorso Alpino Basilicata e il Soccorso Alpino Calabria hanno firmato la convenzione con l’Ente Parco Nazionale del Pollino per il servizio di "Guardie Attive". Si tratta di un presidio fisso per garantire, in caso di allerta, un soccorso più rapido e tempestivo. Il servizio, già attivo dall'ultimo fine settimana di giugno, continua nei fine settimana di luglio, l’intero mese di agosto e i primi due fine settimana di settembre. Il presidio lucano, quest'anno è di base a Mezzana Salice (Comune di San Severino Lucano - PZ) nell’attuale sede della stazione Pollino lucano, garantendo comunque la nostra presenza tra Piano Ruggio e Colle Impiso (località nel comune di Viggianello - PZ).

Il presidio calabrese, invece, ha sede a Frascineto(CS) nel mese di luglio, mentre per tutto agosto alla “Catasta”, struttura dell’ Ente Parco Nazionale del Pollino a Campotenese, nel comune di Morano Calabro (CS).

Come sempre invitiamo alla massima prudenza durante le proprie attività in montagna, seguendo alcuni nostri consigli:

• studiare bene il percorso e consultare le previsioni meteo prima della partenza;

• indossare calzature adatte;

• se non si è preparati, affidarsi ad una guida ufficiale;

• scaricare l’app GeoResQ, utile in caso di problemi durante la propria attività!