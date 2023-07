“Come l’Africa” è il nuovo singolo degli Stereo8, che porteranno in giro nella tournée estiva che, tra luglio e agosto, li vedrà esibirsi tra Basilicata, Campania, Calabria e Puglia. Il brano è stato scritto dalla stessa band, insieme con Antonello Carlomagno.

"Il pezzo è contraddistinto da una fortissima sonorità estiva - ci spiega Antonello Perciante, vocalist del gruppo - e lo si percepisce dalle prime note. Diciamo che, in maniera velata, abbiamo voluto sottolineare la gelosia che però non vince mai poiché la donna, con il suo carattere naturalmente forte, non si lascia sopprimere dall’uomo e, dal videoclip, si evince proprio come la donna esca vincente e riesca anche a piantare in asso l’uomo geloso, andando via in totale autonomia".

I progetti futuri vedono all’orizzonte anche l’uscita di un album: "Abbiamo già pronti alcuni brani, che vanno solo incisi. A settembre credo che ci fermeremo e vedremo, ma parliamo di un Ep", conclude Perciante.

Gli stereo8Band sono composti da, appunto, Antonello Perciante (frontman); Domenico Cantisani (basso); Alberto Acquarulo (batteria); Silvio De Filippo (chitarre acustiche ed elettriche); Vincenzo Maggio (synt e tastiere). Perciante e Acquarulo sono di Lagonegro, Cantisani di Trecchina, mentre, De Filippo e Maggio sono originari di Montesano sulla Marcellana.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it