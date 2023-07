Nella mattinata odierna, i militari della Guardia di Finanza del Comando Regionale della Basilicata hanno ricordato il Luogotenente Cariche Speciali Guilino Orrico, deceduto poco più di un anno fa per un improvviso malore.



Al Luogotenente Cariche Speciali Guilino Orrico, fulgido esempio di serietà, equilibrio, preparazione e dedizione al servizio, le fiamme gialle hanno intitolato la “Sala Convegno” della Tenenza di Maratea, alla presenza del di lui padre, della moglie, del figlio e dei parenti più stretti del citato Ispettore.



Alla cerimonia hanno preso parte, altresì, il Comandante Regionale Basilicata - Generale di Brigata Gaetano Scazzeri, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro - Dott. Gianfranco Donadio, Autorità civili, militari e religiose ed una rappresentanza di finanzieri in servizio ed in congedo.