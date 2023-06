I viaggi del cuore condotto da Davide Banzato, domenica 25 giugno alle 08.50 su Canale5 porteranno i telespettatori in Basilicata alla scoperta della fede e della spiritualità di questa regione. La puntata partirà dal cuore della Murgia materana, in una scenografia unica al mondo, un presepe a cielo aperto, scelto per rappresentare la Terra Santa e l’antica Gerusalemme in celebri film.



Con il Direttore Apt Basilicata Antonio Nicoletti indagheremo la storia dei Sassi di Matera, che sono patrimonio dell’Unesco dal 1993 e sono stati definiti paesaggio culturale, visitando la Chiesa Madonna de Idris, Chiesa San Giovanni in Monterrone e la Cripta del Peccato Originale, considerata la Cappella Sistina delle Chiese Rupestri. Le chiese rupestri del territorio di Matera sono oltre un centinaio e nel loro insieme costituiscono il Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri, che si estende per oltre 8000 ettari.



La devozione a Maria è particolarmente forte a Matera dove, da più di seicento anni, si venera la Madonna della Bruna, protettrice della città. L’Arcivescovo S.E. Mons Pino Caiazzo ci aiuterà a scoprire la storia della festa e la storia religiosa di Matera con le sue antiche tradizioni. Un’altra grande festa che racconteremo è in onore di San Gerardo La Porta, patrono di Potenza, grazie al contributo dell’Arcivescovo S.E. Mons Salvatore Ligorio. Un altro dei luoghi più suggestivi del territorio è il complesso della Santissima Trinità di Venosa che, con tracce romane, longobarde e normanne, racchiude secoli di storia ed è uno dei più importanti siti monumentali dell’Italia meridionale.



Tra i numerosi luoghi religiosi incastonati nella natura che vengono scelti da singoli e gruppi come meta di cammini spirituali, avremo modo di contemplare la maestosità dei laghi di Monticchio che fanno da scenario naturalistico all’Abbazia di San Michele Arcangelo, costruita nell’VIII sec nel luogo in cui sorgeva una grotta, scavata nel tufo, abitata dai monaci basiliani.



Secondo i dati ufficiali oggi sono circa 600 mila i lucani nel mondo, una sorta di altra regione, con storie di emigrazione e di fatica, ma anche di caparbietà e di grandi successi. Ma chi vive all’estero ha un protettore molto particolare, San Giustino de Jacobis, un sacerdote missionario di inizio 800 che ha saputo comunicare la fede in Dio oltre oceano, divenendo il patrono di tutti i lucani nel mondo. Visiteremo il comune di San Fele, in Provincia di Potenza, che ha dato i natali a questo santo.



Tra gli ospiti per parlare di attualità ci sarà la Dott.ssa Cettina Militello, per parlare del Sinodo, di sinodalità e della riforma della Chiesa in corso. Il tutto sempre con la presenza di Missioni don Bosco che racconterà la situazione di diversi Paesi del Mondo. In ogni viaggio ci saranno la fondatrice di Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante e i giornalisti e scrittori di Famiglia Cristiana e di Edizioni San Paolo per approfondimenti di attualità.



I viaggi del Cuore è un format tv, programma ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati. Autori Davide Banzato (nel ruolo anche di conduttore), e Martina Polimeni; Registi Matteo Ricca e Fabrizio Lopresti. Nella sua durata di 50 minuti si propone di raggiungere tutti credenti e non, grazie ad un taglio culturale ed investendo mezzi consistenti per una qualità di immagini di alto livello. Gode del patrocinio della Santa Sede con il Dicastero per l’Evangelizzazione.