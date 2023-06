Martedì 27 giugno 2023, alle ore 16.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Lagonegro sarà presentato il progetto, “EduCazione in rete per sviluppare l’Empowerment”, promosso da “Compagni di Strada” Società Cooperativa Sociale di Lagonegro, “Progetto finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU- PNRR M5C3 - Investimento 1.3 - Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore”. L’Agenzia per la coesione territoriale è l’Amministrazione attuatrice dell’intervento rientrante nella Missione 5- Componente 3 – Investimento 3- Annualità 2022. Il progetto, “EduCazione in rete per sviluppare l’Empowerment”, è un progetto di prevenzione primaria del disagio, basato su un approccio integrato. Della durata di 24 mesi, è rivolto alla fascia d’età 5-10 anni, con particolare attenzione alle situazioni di vulnerabilità ed esclusione sociale. I minori complessivamente convolti nelle attività progettuali saranno oltre 1400 con le loro famiglie. I partner del Progetto sono UPL - Università Popolare Lucana Ets, Cif - Centro Italiano Femminile Basilicata Ets, La Masseria Melodoro Società Di Mutuo Soccorso, il Cai – Centro Alpino Italiano - Sezione De Lorenzo – di Lagonegro, ANC – Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione “ Claudio Pezzuto” di Lagonegro, gli Istituti Compresivi Lentini e Giovanni XXIII di Lauria, B. Croce di Latronico, Istituto Comprensivo di Lagonegro, i Comuni dell’Ambito socio territoriale Lagonegrese - Pollino: Comune Capofila Viggianello, Lagonegro, Latronico, Lauria, Nemoli e Rivello. La finalità è quella di apportare la crescita educativa dei minori, la loro salute psico-fisica e sociale intesa come benessere, valore e risorsa per perseguire l’autorealizzazione individuale. EduCazione in rete per sviluppare l’Empowerment 2 “EduCazione in rete per sviluppare l’Empowerment”, è un Progetto finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU- PNRR M5C3 - Investimento 1.3 - Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore. L’intento è la creazione di opportunità di apprendimento e avvicinamento alla musica, al teatro, all’arte, all’ambiente e allo sport per far nascere capacità, talenti e aspirazioni. Saranno attuati interventi di prevenzione e di promozione alla salute negli Istituti Comprensivi convolti con l’utilizzo di metodologie attive che prevedono laboratori ludico-espressivi. Verranno proposti modelli positivi di utilizzo del tempo libero, stimolando le potenzialità creative con l’attuazione di laboratori extrascolatici ed estivi, per tutti i beneficiari diretti coinvolti nei vari percorsi. Il progetto vuole rispondere ai bisogni delle famiglie, sia sotto il profilo delle capacità genitoriali che delle relazioni intrafamiliari, un’azione specifica a loro dedicata Imparare ad ascoltare per ascoltare, per promuovere una relazione educativa efficace. Verranno attivati e gestiti sportelli d’ascolto e informativi nelle scuole, uno spazio per il confronto e lo scambio sulla crescita dei propri figli, al fine di implementare le relazioni tra le famiglie e le agenzie educative formali ed informali esistenti sul territorio. Il partenariato in sinergia e autonomamente, ciascuno per la propria parte, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi coinvolti informeranno le famiglie sulle opportunità loro dedicate e sulla gratuità delle azioni ed interventi previsti. Le attività saranno promosse e diffuse attraverso materiale informativo, organizzazione di Seminari e la realizzazione -aggiornamento di un sito e pagine social. Sarà così possibile coinvolgere tutta la Comunità e raggiungere tutti gli stakeholder cittadini, del territorio più allargato, ma anche proiettare le azioni del progetto ed i risultati di volta in volta raggiunti a livello molto più ampi.