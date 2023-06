Le due giornate che, i prossimi 30 settembre e 1 ottobre 2023 saranno dedicate agli eventi finali del Premio Letterario Nazionale ‘’Giuseppe De Lorenzo’’ saranno inserite e veicolate nell’ambito dell’XI^ edizione della settimana del Pianeta Terra.

E’ l’elemento di novità raccontato a Potenza, nella sala convegni del Polo Bibliotecario, nell’ambito della presentazione della V^ edizione del Premio Nazionale dedicato allo studioso originario di Lagonegro.



L’inserimento all’interno delle numerose iniziative che si svolgeranno a livello nazionale per la settimana del Pianeta Terra è stato proposto e ottenuto grazie alla collaborazione con l’Ordine dei geologi di Basilicata, come ha spiegato Maurizio Lazzari, Presidente di giuria e ricercatore ricercatore dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR.







Il Premio è promosso dalle Associazioni “A Castagna ra Critica” e i “I Pionieri ed ex alunni del Liceo Scientifico ‘G. De Lorenzo’ di Lagonegro” in collaborazione con numerosi enti pubblici e privati. Tra questi il Comune di Latronico che ospiterà la cerimonia di premiazione il 30 settembre e la giornata di escursioni nel territorio il 1 ottobre.







‘’Quella di De Lorenzo è una figura che merita di essere conosciuta atraverso questo Premio e al di là delle dinamiche del concorso- ha detto il direttore della Biblioteca Nazionale di Potenza Luigi Catalani- Offriremo occasioni per approfondire le sue opere e solo nella nostra Biblioteca ne sono conservate circa 70’’.







‘’Una figura importante che si colloca in un contesto interculturale e interreligioso attuale ma, per certi aspetti, avanti anche rispetto ad oggi’’ ha spiegato Nicola Montesano Direttore dell’Istituto universitario per mediatori linguistici della Basilicata.







‘’Accogliamo con soddisfazione la scelta di organizzare a Latronico la prima edizione itinerante del Premio- ha detto il sindaco della cittadina delle Terme Lucane Fausto De Maria- il nostro territorio è la sintesi del tema del bando di quest’anno, che unisce la montagna e l’acqua’’.







All’iniziativa potentina ha partecipato, da remoto, anche Milena Falabella , Presidente dell’associazione ‘A castagna ra critica’’.







Giuseppe De Lorenzo (Lagonegro, 1871 - Napoli, 1957) fu scienziato e intellettuale; nel suo lavoro l’attività accademica e di ricerca nelle scienze geologiche si univa con l’amore per la filosofia, l’arte, la letteratura, lo studio della sapienza indiana, delle lingue orientali e della religiosità buddhista.







La scadenza è prevista per il 30 giugno 2023.







Il bando è pubblicato sul sito https://www.camminidelorenziani.it/